شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ الناجحين فى الشهادة الإعدادية: خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من اجتازوا مرحلة التعليم الأساسي وحصلوا على الشهادة الإعدادية هذا العام. جاء ذلك عقب تكريم قداسته لمجموعة من المتفوقين في الشهادة الإعدادية، قبل إلقاء عظته مساء اليوم، في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وحرص قداسة البابا على تهنئة جميع الطلاب الحاصلين على "الإعدادية" في كل الكنائس، وأشار إلى أنها خطوة مهمة إنجاز هذه المرحلة، وأن أمامهم مرحلتي الثانوية والجامعية.

ووجه قداسته رسالة شكر وتقدير لأولياء الأمور وللمدراس والمدرسين، والكنائس والآباء الكهنة والخدام والخادمات، على ما بذلوه من جهد مع أبنائهم الطلاب لاجتياز تلك المرحلة، لافتًا إلى أن النجاح يقف وراءه كل هؤلاء، وأن الله يهيئ لكل واحد من يساعدونه ويكونون شركاء في نجاحه.