شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان الاجتماعي: طرحنا أكثر من مليون وحدة منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح 113 ألف وحدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7، قائلة: "في المرحلة الحالية، يشتري الناس كراسات الشروط وهي متاحة أون لا ين حتى لا يقول أحد إن عددها قليل، وتسجيل الكراسات متاح حتى نهاية الإعلان ولا مشكلة في ذلك".

وتطرقت "عبد الحميد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى مبادرة "العمارة الخضراء" التي تأتي في إطار جعل الإسكان الاجتماعي صديق للبيئة بشكل واقعي، موضحةً: "صندوق الإسكان الاجتماعي أكبر منفذ لوحدات سكنية في مصر، ومنذ عام 2014 وحتى اليوم، طرحنا أكثر من مليون وحدة لمحدودي الدخل، و30 ألف لمتوسطي الدخل، وسنصل إلى 1.1 مليون وحدة بنهاية هذا الإعلان".

وتابعت: "نقدم أعدادا كبيرة من الوحدات، وبالتالي ينتقل عدد كبير من الأسر، وكل أسرة تتكون في المتوسط من 4- 5 أفراد، ومنذ عام 2020، ونحن ننتهج سياسة التوسع في الإسكان الأخضر، وهو إسكان صديق للبيئة، وموفر للطاقة على المدى المتوسط، ويمنح المواطنين نمط حياة أفضل، ويوفر لهم راحة حرارية ويوفر في فواتير المياه والطاقة والكهربائية، ما يجعل الوحدات أغلى، ولكن بشكل بسيط، وفي النهاية يتم التقسيط على مدار 20 سنة".