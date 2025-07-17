شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ألاسكا وتحذير من تسونامي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، عن حدوث زلزال منذ قليل، بقوة 7.3 درجات قبالة ألاسكا وتحذير من تسونامي -حسب وسائل إعلام.

وشهد يوم الثلاثاء، زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر جزيرة لوزون فى الفلبين، وذكر مركز الأبحاث الألمانى لعلوم الأرض أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات .

يذكر أن فى نهاية شهر يونيو الماضى، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل جنوبي الفلبين.

وأضاف المركز الأمريكي - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 101 كيلومترا، وعلى بعد نحو 70 كيلومترا من إقليم "دافاو أوكسيدنتال".. مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأشارت القناة إلى أنه لم تصدر تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال.

يشار إلى أنه عادة ما تتعرض الفلبين إلى الزلازل حيث أنها تقع داخل حلقة النار في المحيط الهادئ.