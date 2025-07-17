احجز الآن بإعلان "سكن لكل المصريين 7".. وهذه الشروط والمواعيد والمدن PDF

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” كراسات شروط حجز وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والتي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي، وتشمل نحو 113 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل. وتم تقسيم الإعلان إلى ثلاث شرائح:

1- شريحة خاصة بمن هم خارج الأولوية من إعلان "سكن لكل المصريين 5".

2- شريحة تضم نحو 13 ألف وحدة متاحة لكافة المواطنين.

3- شريحة تشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري، مع أولوية في الشرائح الثلاثة للمتقدمين في الإعلان السابق.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء طرح كراسات الشروط للتقديم على الطرح الثاني من المبادرة، بإجمالي 113,112 وحدة، بينها 99,792 وحدة تُطرح لأول مرة، و13,320 وحدة سبق طرحها.

وتتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترًا. وتشمل وحدات جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، وأخرى تحت الإنشاء بتسليم خلال 36 شهرًا بمقدم 50 ألف جنيه.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق استجاب لطلبات المواطنين، واتخذ إجراءات لتسهيل التقديم. وسيتمكن من هم خارج الأولوية في الإعلان السابق من رفع الاستمارة والإقرار وإيصال السداد وأي مستندات إضافية حسب الحالة.

كما تقرر إتاحة التقديم للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط سابقًا، ممن لم يستردوا مقدمات الحجز. وتبلغ المصاريف الإدارية 350 جنيهًا + 350 جنيهًا مصاريف تسجيل، مع إعفاء المتقدمين السابقين من المصروفات الإدارية، والاكتفاء بسداد 150 جنيهًا كمصاريف تسجيل.

ويمكن تحميل كراسة الشروط إلكترونيًا من خلال:

* بوابة مصر الرقمية: https://digital.gov.eg

* موقع صندوق الإسكان الاجتماعى: https://www.shmff.gov.eg

ويتيح النظام سداد المصاريف إلكترونيًا لتفادي الزحام أمام مكاتب البريد.

وتشمل الوحدات المطروحة فئة "الإسكان الأخضر"، لأول مرة، وهي وحدات صديقة للبيئة تساعد على تقليل استهلاك الطاقة.

وتُتاح حجز 34,128 وحدة تحت الإنشاء خلال 36 شهرًا في مدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة جاهزة في أخميم الجديدة.

كما يُطرح 54,792 وحدة تحت الإنشاء (إسكان أخضر) في مدن: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، بدر، السادات، المنيا الجديدة.

تبدأ فترة التقديم من 28 يوليو حتى 28 أغسطس 2025، لجميع الفئات.

أما الوحدات المخصصة لكافة المواطنين، فيُتاح حجز:

* 9,380 وحدة تحت الإنشاء خلال 36 شهرًا في محافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح.

* 12,630 وحدة جاهزة للتسليم في: أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، قنا.

* 1,492 وحدة تحت الإنشاء بمدينة شطا (دمياط) والغردقة (البحر الأحمر)، مخصصة لأصحاب الأولوية من الإعلانات السابقة.

يمتد التقديم لهذه الفئات حتى 30 أكتوبر 2025، مع تخصيص الأسبوع الأول من التقديم لأصحاب الهمم.

ويتم التعاقد بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% لمنخفضي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل، على مدد تصل إلى 20 عامًا.



