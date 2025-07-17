شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد خطير.. غارة إسرائيلية على مقر عسكرى سورى فى ريف اللاذقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجار ضخم في مقر اللواء 107 التابع للجيش السوري، والواقع في ريف مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، مشيرة إلى أن الحادث يُرجّح أن يكون ناتجًا عن غارة جوية إسرائيلية.

وتداولت صفحات إخبارية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر تصاعد النيران والدخان من الموقع العسكري، فيما لم تصدر وزارة الدفاع السورية بيانًا رسميًا بشأن الحادث حتى اللحظة.

في سياق متصل، نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر محلية أن النيران اندلعت داخل المقر المستهدف عقب دوي انفجار قوي، ما عزز من الترجيحات حول تعرضه لقصف جوي.

من جانبه، قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، إن قواته تعمل "بحزم" في منطقة السويداء، وتستهدف "أهدافًا تابعة للنظام السوري" في المنطقة، مؤكدًا أن الجيش "يكثف وتيرة الضغط والضربات".

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي: "هاجمنا أيضًا داخل دمشق وسنواصل الهجوم في مناطق جنوب سوريا، بالتوازي مع ما يجري في السويداء".

وفي تطور لافت، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 صاروخ على دبابات وآليات تابعة للنظام السوري في محافظة السويداء، ضمن أوسع عملية استهداف جوية منذ شهور.

ويأتي هذا التصعيد في ظل اشتباكات متواصلة تشهدها محافظة السويداء منذ أيام، بين قوات النظام ومجموعات محلية مسلحة، ما دفع إسرائيل إلى تكثيف تدخلها العسكري في المنطقة، وفق التصريحات الرسمية.