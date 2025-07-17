شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الإسكندرية يقطع المسافة من أبو قير لمحطة مصر فى 25 دقيقة فقط.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه سيقطع المسافة من أبو قير لمحطة مصر في 25 دقيقة فقط، بدلا من 50 دقيقة كان يقطعها قطار أبو قير.

وكشفت الهيئة نسب تنفيذ محطة المعمورة، وهي واحدة من أهم المحطات السطحية لمترو الإسكندرية، وستكون نقطة ربط استراتيجية مع خط سكك حديد رشيد، لتسهل التنقل بين وسائل النقل المختلفة في المدينة.

وأضافت أن موقع المحطة يخدم سكان شرق الإسكندرية، ويفتح فرص جديدة للاستثمار والحركة وزمن الرحلة، لافتة إلى أن المشروع يعمل على تقليل الزحام، وتعزيز السياحة، وتحسين جودة الحياة في الإسكندرية.

ويشكل المشروع نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، كما يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود، حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

ويستهدف المشروع زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطة مصر ، ومع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر ، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا ، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.



اعمال التنفيذ



المعمورة



مشروع مترو الإسكندرية