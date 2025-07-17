شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم تحصيل أموال مقابل الدفن؟ دار الإفتاء توضح والان مع تفاصيل الخبر

ورد سؤال لـ دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونة: "ما حكم تحصيل أموال مقابل الدفن؟ فقد تقدم بعض المسلمين بمدينة الكاب الأفريقية بطلب إفادة عن الحكم الشرعي في مسألتين: الأولى: وهي تحصيل رسم على دفن الموتى المسلمين من جماعة يقومون بإدارة مدافن المسلمين. الثانية: حكم الإسلام على هؤلاء الناس".

وجاء رد دار الإفتاء كالأتي:

بالاطلاع على دستور مجلس إدارة المدافن المذكورة وعلى الأوراق المرافقة، تبين أن الجمعية لم تفرض رسومًا محددة نظير الدفن، وأن تلك الرسوم هي نظير الحفر والصيانة ونحوها، لا نظير الدفن، وتحديد الرسوم على هذا النحو لا مانع منه شرعًا ما دامت الجمعية لا تمنع أحدًا من المسلمين من الدفن فيها؛ لأنها موقوفة لعامة المسلمين، فمن حق كل مسلم الدفن فيها في أي مكان منها لم يُعدَّ ويُهيَّأ بالحفر للغير، وإن دفن فيما أُعِدَّ للغير ضَمِن قيمة الحفر شرعًا. والأموال المُحَصَّلة لهذا الغرض يتم الإنفاق منها في وجوه الخير المخصصة لها، وليست ملكًا للجمعية.