شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق التكييف تهدد البيوت فى الصيف.. وهذه 9 نصائح تنقذك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات بسيطة يكشفها الخليج 365 فى النقاط التالية تجنبك وأسرتك حوادث حرائق التكييفات.



1- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.

2- تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.

3- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.

4- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.

5- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.

6- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.

7- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.

8- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.

9- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.