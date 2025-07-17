شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب أسوان فجرًا.. والأرصاد تحذر من أمطار رعدية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة أسوان، فجر اليوم الخميس، عاصفة ترابية كثيفة غطت سماء المدينة، في تقلب مفاجئ لحالة الطقس بعد أيام من الموجة الحارة والرطوبة المرتفعة التي سادت أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن العاصفة جاءت نتيجة تغير مفاجئ في حركة الرياح، محذّرة من استمرار الاضطرابات الجوية خلال الساعات المقبلة، والتي قد تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل إلى حد الرعدية في بعض المناطق.

وحدّدت الهيئة المناطق المتوقع تأثرها بالطقس السيئ وهي: أبو سمبل، أسوان، حلايب، وشلاتين، مطالبة المواطنين في هذه المناطق باتخاذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات اللازمة لتقليل أي آثار سلبية محتملة.

وأكدت الهيئة أن خرائط الطقس تشير إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع احتمالية ظهور السحب الرعدية على أقصى جنوب البلاد، داعية الجهات المعنية إلى رفع حالة الاستعداد ومتابعة التطورات أولًا بأول.

ويأتي هذا التغير المفاجئ في الطقس بعد موجة من الاستقرار ودرجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية استمرت لعدة أيام في معظم أنحاء الجمهورية، ما يجعل فرص سقوط الأمطار فرصة لتلطيف الأجواء في جنوب مصر.



عاصفة ترابية تضرب أسوان (1)



عاصفة ترابية تضرب أسوان (2)