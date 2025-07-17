شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف: توفير تطبيق على الهواتف المحمولة لطلب الخدمات غير الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، أن المقر الرئيسى الجديد لهيئة الإسعاف المصرية، مجهز وفق أحدث النظم التكنولوجية، ليكون مركزًا ذكيًا لإدارة وتشغيل خدمات الإسعاف فى جميع المحافظات، ويضم مركز تلقى البلاغات على مستوى الجمهورية ويعد أكبر مركز حكومى لتلقى البلاغات فى الشرق الأوسط، بسعة 186 مقعدًا، ومجهز بأحدث الأجهزة ويستقبل بلاغات من جميع أنحاء مصر، وسيتم توزيعها على الغرف الفرعية فى المحافظات، ويوفر نظاماً موحداً لتجميع البلاغات من جميع المحافظات، وتحديد موقع المتصل والمبلغ لتوجيه سيارات الإسعاف إلى المكان بسهولة.

وأضاف أن المبنى يتضمن مركز بيانات متطورًا لاستضافة تطبيقات الهيئة وبياناتها الحيوية، وغرفة مركزية لإدارة الأزمات متصلة بجميع غرف العمليات، ومركز تدريب دوليا معتمدا، وملحق إقامة فندقيا يضم 29 غرفة وجناحين وفقا لرئيس الهيئة.

وأشار إلى إطلاق خدمات الإسعاف المميكنة، فى إطار التحول الرقمى للدولة، ومنها تطبيق الهاتف المحمول لطلب الخدمات غير الطارئة، وتقنية CAD Mobile لتوزيع المهام الإسعافية عبر الأجهزة اللوحية، وميكنة تراخيص سيارات الإسعاف الخاصة عبر المنصة الموحدة لوزارة الصحة، وأوضح أن عدد البلاغات اليومية فى القاهرة الكبرى يتجاوز 50 ألف بلاغ، البلاغات الحقيقية منها ما بين 7 و8 آلاف بلاغ، أما باقى البلاغات فهى معاكسات.