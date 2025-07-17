شكرا لقرائتكم خبر عن كلية تربية حلوان تحصد المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية للعام الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت كلية التربية بجامعة حلوان إنجازًا جديدًا بفوزها بالمركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة للعام الدراسي 2024– 2025، وذلك للعام الثالث على التوالي، مؤكدة ريادتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاء هذا النجاح الكبير تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف مباشر من الدكتور حسام حمدي عميد الكلية.

قاد فريق العمل المتميز داخل الكلية كل من د. منة أبو هشيمة، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. وائل رمضان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، د. ولاء محمد صلاح الدين محمد، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، وبفضل جهود نحو 920 طالبًا من الكلية، نجحت ثلاث دورات امتحانية متتالية في محو أمية أكثر من 4450 مواطنًا، ما يعكس التزام الكلية بدورها الوطني في بناء جمهورية جديدة بلا أمية.