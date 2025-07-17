شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة جيجيانغ الصينية فى مجالات البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة تشو هوي نائب رئيس جامعة جيجيانغ الصينية، والوفد المرافق لها، بقاعة أحمد لطفي السيد، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، إلي جانب إهداء نسخ قيمة من مجلدات " سلسلة اللوحات الصينية للسلالات المتعاقبة" لمعهد كونفوشيوس، بحضور لوتشون شنغ المستشار التعليمي بسفارة الصين بمصر، والدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رجب بالدكتورة تشو هوي نائب رئيس جامعة جيجيانغ الصينية والوفد المرافق لها، ونقل لهم تحيات الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية التي تمتد لآلاف السنين، وأن البلدين قام ببنائهما فلاسفة وحكماء، وأن لديهما توجهًا لتوسيع آفاق التعاون المشترك، في المجالات المختلفة لا سيما في البحث العلمي، والتكنولوجيا، والزراعة، والبيئة، والصحة، والعلوم الإنسانية، والآثار وغيرها، لافتًا إلي علاقات التعاون القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة وعدد من الجامعات بالصين.

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة، إلي التقدم الكبير الذي حققته الجامعة داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، وأنها جاءت ضمن أفضل 300 جامعة عالمية داخل تصنيف QS لعام 2025، وأن هناك بعض التخصصات ضمن أفضل 50 جامعة علي مستوي العالم، مضيفًا أن جامعة القاهرة بها معهد كونفوشيوس الذي يقوم بدور هام في مجال تعليم اللغة الصينية وآدابها، وقسم اللغة الصينية بكلية الآداب، وأن الجامعة نظمت أول مدرسة صيفية مشتركة بالتعاون مع معهد اللغات الإفريقية والآسيوية بجامعة شنغهاي للعلوم الدولية بالصين، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين والطلاب من الجانبين المصرى والصينى.

ومن جانبها، عبرت الدكتورة تشو هوي نائب رئيس جامعة جيجيانغ الصينية، عن سعادتها لتواجدها داخل جامعة القاهرة التي تُعد أعرق المؤسسات التعليمية وأقدمها علي مستوي مصروالعالم، وحققت الكثير من الانجازات علي الصعيد الدولي في تخصصات القانون والطب والهندسة والعلوم الإنسانية، وجاءت ضمن أفضل 300 جامعة داخل تصنيف QS الإنجليزي، مشيرًة إلي علاقات التعاون المتميزة بين مصر والصين في المجالات العلمية والثقافية، وأن جامعة جيجيانغ ستقوم بإهداء سلسلة من اللوحات الصينية للسلالات المتعاقبة لمعهد كونفوشيوس الذي يقوم بجهود متميزة لتعليم اللغة الصينية، متطلعًة إلي توسيع أطر التعاون المشترك بين جامعتي القاهرة وجيجيانغ.

ومن جهته، قال لوتشون شنغ المستشار التعليمي بسفارة الصين بمصر، إن علاقات التعاون بين مصر والصين تشهد العصر الذهبي لها، وتمتد في الكثير من المجالات خاصة في السياسة والتعليم والمجالات التكنولوجية، لافتًا إلي أن الصين تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الآثار ولديها بعثتين للتنقيب عن الآثار بمصر بمحافظتي الجيزة والأقصر، مؤكدًا حرص السفارة الصينية بمصر علي تقديم الدعم الكامل لجامعة القاهرة في مجالات البحث العلمي المختلفة.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا، والتقاط الصور التذكارية، كما أجري الوفد جولة تفقدية لقاعة الإحتفالات الكبري.