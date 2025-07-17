شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصري الكبير في برلين.. 600 طالبًا مصريًا يشاركون بمعرض للجامعة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الجامعة الألمانية ببرلين (GIU Berlin)، بمشاركة ثنائية من الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية لافتتاح معرض المتحف المصري الكبير، إلى جانب معرض Connects 2025 الذي يقدم مجموعة من ورش العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصميم.

يحضر الفاعلية الدكتور أشرف منصور، - رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفرع الجامعة الألمانية ببرلين، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى 150 شخصية بارزة من بينهم شخصيات سياسية ودبلوماسية وبرلمانية وممثلي هيئة التبادل العلمي الألمانية وأكاديميين، وممثلون عن المقاطعات المختلفة في برلين.

كما يشارك 600 شخص من مختلف الجامعات بالمحافظات المصرية، وعدد من الشركات والمؤسسات المصرية، ومسؤولو السفارة المصرية في برلين، بالإضافة إلى وفد إعلامي من كبرى المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر.

ومن المقرر أن تشهد احتفالية افتتاح معرض المتحف المصري الكبير، الذي يقام بالشراكة بين مركز هوية مصر بالجامعة الألمانية بالقاهرة وممثلي المتحف المصري الكبير، عرض مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو والأفلام الوثائقية التي تُسهم في تسليط الضوء على تراث مصر الحضاري، بما يعكس تاريخها العريق، إلى جانب استثمار هذا الملتقى للترويج السياحي والثقافي لمصر.

كما تشهد الفعالية افتتاح Connects 2025، وهي منصة عالمية للإلهام والتعلم والابتكار. وتضم الفعالية عددًا من ورش العمل في مجالات التصميم والذكاء الاصطناعي، وقد أطلقتها الجامعة الألمانية في برلين بالتعاون مع الجامعة الأم، الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، والجامعة الألمانية الدولية (GIU) في العاصمة الإدارية الجديدة.

تجمع المنصة بين المبدعين والموهوبين من خلال برنامج متنوع يضم ورش عمل تفاعلية وأنشطة ترفيهية يلتقي فيها الطلاب والخريجون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، بهدف التقاط الأفكار المتطورة واكتساب الخبرات وإبراز التجارب لتحويلها إلى واقع ملموس، وتعزيز التواصل بين المشاركين من مختلف الثقافات والجنسيات وتبادل العلم والمعرفة.