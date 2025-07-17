شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تطلق حملة توعية حول شهادة البكالوريا المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حملة توعوية حول "شهادة البكالوريا المصرية"..وفي هذا الإطار تقدم الوزارة فيديو توضيحي مبسط حول أبرز ملامح المنظومة التي سيبدأ تطبيقها اختياريا مع نظام الثانوية العامة على طلاب الصف الاول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل 2025/ 2026.

وأكدت وزارة التربية، على أن تغيير المسار أو تعدد المسارات من أهم مزايا البكالوريا المصرية الجديدة لقد تم تصميم المنظومة بحيث يكون الفرق بين مسار وآخر في مادتين اثنتين فقط لذلك يستطيع الطالب إن وجد أن المسار الذي اختاره غير ملائم أن يغيره فورا بتغيير المادتين التخصصيتين في الصف الثالث الثانوي.

وتابعت: يمكن أن يفعل ذلك بعد انتهاء دراسة الصف الثاني أو في الصف الثالث الثانوي كما يمكن للطالب أن يعدد مساراته بدراسة المواد التخصصية من مسارين 4 مواد بدلا من مادتين كل ذلك دون الحاجة لإعادة أى مقرر درسه بالفعل وتلك كانت من أهم مزايا النظم الدولية الحديثة التي نوفرها الآن لأبنائنا بشكل مجان تماما ولكل الطلاب بالأمس كان ذلك متاحا فقط للقلة التي تستطيع دفع مئات الآلاف أما الآن فهو متاح لكل أبنائنا وبشكل مجان.

جدير بالذكر أنه يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، وتظل هناك أربع مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصرى، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذي يختاره الطالب.