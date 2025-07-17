شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية الإقليمية للصحة للقضاء على شلل الأطفال والعناية بصحة الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد التحالف الإقليمي للصحة اجتماعه اليوم، لتسريع الجهود الرامية إلى تحسين صحة الأم والوليد والطفل، ودعم التحصين، والقضاء على شلل الأطفال في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه سيضم الاجتماع ممثلين عن 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة و 6 دول ذات أولوية وهي أفغانستان وجيبوتي وباكستان والصومال والسودان واليمن.

ويهدف الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا، والذي يستضيفه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى تعزيز الدعم للدول الأعضاء في تنفيذها لاستراتيجيات وطنية للحد من وفيات الأمهات والمواليد الجدد والأطفال، والقضاء على شلل الأطفال وتعزيز تغطية التحصين من خلال البرنامج الموسع للتحصين .

تشير البيانات الحديثة إلى أن 60 دولة حول العالم لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بوفيات الأطفال دون سن الخامسة، وأن 65 دولة أخرى لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف وفيات حديثي الولادة، في عام 2023، شكلت الدول الست ذات الأولوية ما يقرب من 85% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة (694,000 من أصل 812,000) في إقليم شرق المتوسط، وسجلت بعضًا من أعلى معدلات وفيات الأمهات عالميًا، حيث تراوحت بين 155 و563 لكل 100,000 ولادة حية.

ويناقش المشاركون سبل تعزيز الجهود وتجديد الالتزام وزيادة الاستثمار في صحة الأم والوليد والطفل لمساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، بما في ذلك خفض وفيات الأمهات إلى أقل من 70 لكل 100 ألف ولادة حية وإنهاء الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين المواليد الجدد والأطفال دون سن الخامسة بحلول عام 2030.

وإدراكاً للحاجة الملحة إلى التحرك، تتعاون منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل وثيق مع البلدان ذات العبء المرتفع لتنفيذ التدخلات القائمة على الأدلة من خلال مبادرات مثل مبادرة كل امرأة، وكل مولود جديد، في كل مكان ، ومبادرات العمل من أجل بقاء الطفل .

يؤكد الاجتماع أيضًا على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للقضاء على شلل الأطفال والنهوض بجهود التحصين ضده وغيره من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ولا تزال أفغانستان وباكستان، وكلاهما في إقليم شرق المتوسط، الدولتين الوحيدتين في العالم اللتين تشهدان انتقالًا مستمرًا لفيروس شلل الأطفال البري، وتمثل هاتان الدولتان، إلى جانب الصومال واليمن والسودان، 90% من 2.8 مليون طفل لم يتلقوا حتى جرعة واحدة من اللقاحات الروتينية في الإقليم، ممن لم يتلقوا حتى جرعة واحدة منها، ولا تهدد هذه الفجوة الكبيرة في المناعة القضاء على شلل الأطفال فحسب، بل تزيد أيضًا من خطر تفشي أمراض أخرى يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك تفشي فيروس شلل الأطفال المتحور (cVDPV).

وأضافت المنظمة، إنه تمر جهود القضاء على شلل الأطفال بمرحلة حرجة، ويُتيح الانخفاض الأخير في انتقال المرض في أوائل عام 2025 فرصةً حاسمةً تمتد من 6 إلى 12 شهرًا لوقف انتقال فيروس شلل الأطفال البري من النوع 1 (WPV1)، ولا تزال مواصلة أنشطة التحصين والمراقبة عالية الجودة، والوصول إلى الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، أولوياتٍ رئيسيةً لتحقيق منطقة خالية من شلل الأطفال.