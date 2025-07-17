شكرا لقرائتكم خبر عن السيد قنديل: جامعة حلوان الأهلية تطبق نموذج تعليمى يُواكب التحول الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لمتابعة منظومة الجامعات الأهلية بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والقيادات التعليمية المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات تطوير منظومة الجامعات الأهلية في مصر، ومناقشة آليات تعزيز كفاءة البرامج التعليمية، وتوسيع نطاق التعليم العالي الأهلي، بما يُلبي احتياجات سوق العمل المتطور، ويرتقي بجودة التعليم وفقًا لرؤية الدولة المصرية.

وأكد الدكتور السيد قنديل خلال مشاركته أن جامعة حلوان الأهلية تعمل على تطبيق نموذج تعليمي حديث يُواكب التحول الرقمي، ويُعزز الابتكار، ويُسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والتقنية اللازمة للمرحلة القادمة.

وأشار إلى أن الجامعة تسير وفق خطة واضحة لدعم ريادة الأعمال والإبداع الطلابي، من خلال بيئة تعليمية مرنة وتفاعلية، تدعم التخصصات المستقبلية، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية، وبناء منظومة تعليمية متطورة، تدعم التنمية المستدامة وتُعزز من تنافسية مؤسسات التعليم العالي في مصر.