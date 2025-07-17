شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة العام الدراسى الجديد 2026.. موعد بدء الدراسة والامتحانات والإجازة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2025/2026، موضحا بها موعد بدء الفصلين الدراسيين ومواعيد امتحانات الترم الأول والاختبارات الشهرية وموعد لقاءات أولياء الأمور والتقييمات الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

موعد بدء العام الدراسي 2025/2026 وإجازة نصف العام الرسمية

وحددت وزارة التعليم، بداية العام الدراسي الجديد حيث ينطلق يوم 20 سبتمبر، وأن الفصل الدراسي الأول 18 أسبوعًا في 5 أيام دراسة أسبوعيًا يكون 90 يوما مطروح منها يومان إجازة عطلات رسمية بما يعادل 88 يوم دراسة فعلية، وتعقد جميع الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إجازة نصف العام تبدأ من يوم السبت 24 يناير، وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما.

جدول امتحانات وتقييمات المدارس 2025-2026 وتفاصيل الإجازات الرسمية

- 20 سبتمبر 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني .

- 6 أكتوبر 2025 عيد القوات المسلحة .

- 8 أكتوبر عقد اللقاء التعارفي لأولياء الأمور.

- الاختبار الشهري الأول يبدأ من 26 أكتوبر إلى 30 أكتوبر 2025.

- يوم 6 نوفمبر عقد اللقاء التشاوري الأول للسادة أولياء الأمور.

- 23 نوفمبر الاختبار الشهري الثاني إلي 30 نوفمبر.

- 11 ديسمبر عقد اللقاء التشاوري الثاني .

- التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي من 14 ديسمبر إلى 17 ديسمبر.

- التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي أيام3و4و5 يناير 2026 لا تعقد أي امتحانات أيام 6 و7 يناير 2026 أيام أعياد الإخوة المسيحين عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء الموافق 7 يناير.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من 10 حتى 15 يناير الشهادة الإعدادية من 17 يناير إلى 22 يناير 2026 مع عدم إقامة امتحانات يوم يناير 19 امتحانات، أما الجدارات الأساسية لصفوف النقل المدارس التعليم الفني تبدأ من السبت 10 يناير.

- تنفيذ زيارة التحقق الخارجي الأولى بمدارس الجدارات بدءًا من السبت 17 يناير مع استمرار الدراسة بالمدارس الفنية الأخرى.