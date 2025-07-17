شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: اتفاقيات التعاون مع مصر مثال مضىء للشراكة الفاعلة مع دول الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن توقيع مصر والصين مؤخرا على اتفاقيات للتعاون، تعد خطوة نوعية ليس فقط لتعزيز التقارب بين البلدين فحسب، بل لترسّخ أيضا مثالا مضيئا على الشراكة الفاعلة بين دول الجنوب فى الساحة الدولية.

وأضاف لياو ليتشيانج - فى تغريده على موقع توتير "اكس" اليوم الخميس، أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها هي في مجالات التجارة الإلكترونية والتنمية الخضراء منخفضة الكربون، والمساعدات الإنمائية، والمالية، والصحة وغيرها من القطاعات.