شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي يبدأ معها فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين، وذلك بعد انتهاء فترة نظر الطعون الانتخابية أمس الأربعاء، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الأول والثاني من أغسطس موعدا لتصويت المصريين المقيمين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، علي ان تبدأ أول لجان للمصريين بالخارج في سفارة نيوزلاندا وفقًا للفرق الزمني المحدد بين الدول، تكون ولاية كاليفورنيا بأمريكا آخر اللجان التي تغلق أبواب التصويت فيها.

تشكيل اللجان المشرفة علي أعمال اقتراع المصريين في الخارج

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم .