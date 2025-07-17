شكرا لقرائتكم خبر عن الفرص ومواعيد الامتحان والدرجات.. التعليم تجيب عن أسئلة حول البكالوريا والان مع تفاصيل الخبر

طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مجموعة من الأسئلة وإجاباتها حول نظام البكالوريا المصرية فى إطار حملة التوعية التى أطلقتها لتعريف أولياء الأمور والطلاب بالبكالوريا كالتالى:

س ـ ما هو نظام المسارات فى البكالوريا المصرية وهل يمكن التحويل بينهما ؟

ج - تعتمد البكالوريا المصرية على 4 مسارات هم : الطب وعلوم الحياة - الهندسة وعلوم الحاسب - والآداب والفنون - والأعمال ".

- يجوز للطالب دراسة مواد إضافية فى اى مستوى حال رغبته فى تعدد المسارات بعد انتهاء المسار الأساسى.

س ـ ما هو نظام الامتحانات فى البكالوريا المصرية ؟

ج- الامتحان عبارة عن فرصتين فى كل عام دراسى.

س ـ موعد امتحانات الطلاب فى البكالوريا المصرية ؟

ج ـ مايو ويوليو لمواد الصف الثانى الثانوى العام - يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي العام.

- يجب دخول الامتحان للمرة الأولى فى العام الدراسى المحدد بدون تقديم أو تأخير ويسمح بالحصول على فرصة أخرى للامتحان .

س ـ ما هي رسوم دخول الامتحان في نظام البكالوريا المصرية ؟

ج ـ دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا بعد ذلك بمقابل لمحاولة الامتحان الثانية حد أقصى 200 جنيه رسم امتحان.

س ـ إزاي بيتم احتساب المجموع في نظام البكالوريا المصرية ؟

ج ـ تحتسب درجة كل مادة من مواد البكالوريا الستة من 100 درجة أما المجموع النهائي للطالب فيتحدد بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

س ـ ما هو نظام المحاولات المتعددة في البكالوريا المصرية ؟

ج - تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها ويتم رصد الدرجة الأعلي في هذه المحاولات.