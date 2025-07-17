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الفرص ومواعيد الامتحان والدرجات.. التعليم تجيب عن أسئلة حول البكالوريا

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الفرص ومواعيد الامتحان والدرجات.. التعليم تجيب عن أسئلة حول البكالوريا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الخميس، 17 يوليو 2025 11:20 ص

طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مجموعة من الأسئلة وإجاباتها حول نظام البكالوريا المصرية فى إطار حملة التوعية التى أطلقتها لتعريف أولياء الأمور والطلاب بالبكالوريا كالتالى:

س ـ ما هو نظام المسارات فى البكالوريا المصرية وهل يمكن التحويل بينهما ؟ 

ج - تعتمد البكالوريا المصرية على 4 مسارات هم : الطب وعلوم الحياة - الهندسة وعلوم الحاسب - والآداب والفنون - والأعمال ".

- يجوز للطالب دراسة مواد إضافية فى اى مستوى حال رغبته فى تعدد المسارات بعد انتهاء المسار الأساسى.

س ـ ما هو نظام الامتحانات فى البكالوريا المصرية ؟
ج- الامتحان عبارة عن فرصتين فى كل عام دراسى.

س ـ موعد امتحانات الطلاب فى البكالوريا المصرية ؟

ج ـ مايو ويوليو لمواد الصف الثانى الثانوى العام - يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي العام.

- يجب دخول الامتحان للمرة الأولى فى العام الدراسى المحدد بدون تقديم أو تأخير ويسمح بالحصول على فرصة أخرى للامتحان .

س ـ ما هي رسوم دخول الامتحان في نظام البكالوريا المصرية ؟

ج ـ دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا بعد ذلك بمقابل لمحاولة الامتحان الثانية حد أقصى 200 جنيه رسم امتحان.

س ـ إزاي بيتم احتساب المجموع في نظام البكالوريا المصرية ؟

ج ـ تحتسب درجة كل مادة من مواد البكالوريا الستة من 100 درجة أما المجموع النهائي للطالب فيتحدد بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

س ـ ما هو نظام المحاولات المتعددة في البكالوريا المصرية ؟
ج - تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها ويتم رصد الدرجة الأعلي في هذه المحاولات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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