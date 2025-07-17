شكرا لقرائتكم خبر عن الفرص ومواعيد الامتحان والدرجات.. التعليم تجيب عن أسئلة حول البكالوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالخميس، 17 يوليو 2025 11:20 ص
طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مجموعة من الأسئلة وإجاباتها حول نظام البكالوريا المصرية فى إطار حملة التوعية التى أطلقتها لتعريف أولياء الأمور والطلاب بالبكالوريا كالتالى:
س ـ ما هو نظام المسارات فى البكالوريا المصرية وهل يمكن التحويل بينهما ؟
ج - تعتمد البكالوريا المصرية على 4 مسارات هم : الطب وعلوم الحياة - الهندسة وعلوم الحاسب - والآداب والفنون - والأعمال ".
- يجوز للطالب دراسة مواد إضافية فى اى مستوى حال رغبته فى تعدد المسارات بعد انتهاء المسار الأساسى.
س ـ ما هو نظام الامتحانات فى البكالوريا المصرية ؟
ج- الامتحان عبارة عن فرصتين فى كل عام دراسى.
س ـ موعد امتحانات الطلاب فى البكالوريا المصرية ؟
ج ـ مايو ويوليو لمواد الصف الثانى الثانوى العام - يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي العام.
- يجب دخول الامتحان للمرة الأولى فى العام الدراسى المحدد بدون تقديم أو تأخير ويسمح بالحصول على فرصة أخرى للامتحان .
س ـ ما هي رسوم دخول الامتحان في نظام البكالوريا المصرية ؟
ج ـ دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا بعد ذلك بمقابل لمحاولة الامتحان الثانية حد أقصى 200 جنيه رسم امتحان.
س ـ إزاي بيتم احتساب المجموع في نظام البكالوريا المصرية ؟
ج ـ تحتسب درجة كل مادة من مواد البكالوريا الستة من 100 درجة أما المجموع النهائي للطالب فيتحدد بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.
س ـ ما هو نظام المحاولات المتعددة في البكالوريا المصرية ؟
ج - تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها ويتم رصد الدرجة الأعلي في هذه المحاولات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز