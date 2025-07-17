بشرى لطلاب الثانوية العامة: الأكاديمية العربية تقدم كلية العلاج الطبيعي بفرع العلمين الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - الأكاديمية العربية تطلق كلية العلاج الطبيعي.. صرح جديد لإعداد كوادر طبية بمقاييس عالمية

الكلية الجديدة تهدف لتكون نموذجًا رائدًا في التعليم الطبي.

7 أقسام علمية متخصصة تغطي كافة مجالات العلاج الطبيعي الحديثة.

الكلية تلتزم بالمعايير القومية الأكاديمية المرجعية (NARS) لضمان التميز.

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في إطار سعيها الدائم للريادة والتميز، أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن انضمام كلية العلاج الطبيعي لسلسة كليات فرع العلمين ، حيث تعد الكلية الجديدة، إضافة نوعية لمنظومة الأكاديمية العربية، والتي تهدف إلى إعداد جيل جديد من أخصائيي العلاج الطبيعي المؤهلين علميًا ومهنيًا، و القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا وتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة.

وتتبنى كلية العلاج الطبيعي رؤية طموحة تسعى لتكون نموذجًا رائدًا في تطبيق النظم التعليمية الحديثة وبناء شراكات فعالة مع الكليات المتميزة عالميًا ، اذ تتمحور رسالتها حول تخريج كوادر مهنية متميزة لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للأفراد والمجتمع، من خلال برامج تعليمية وتدريبية متطورة.

علاوة على ذلك، يهدف البرنامج الأكاديمي للكلية إلى تمكين الخريجين من تقييم وتخطيط وتنفيذ استراتيجيات علاجية فعالة باستخدام أحدث التقنيات، مما يسهم في سد احتياجات قطاع الرعاية الصحية في مصر وتطوير البحث العلمي.

وفي سبيل تحقيق ذلك، تضع الكلية نصب عينيها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تضمن جودة التعليم وتميز الخريجين، أبرزها:

* التأهيل الشامل: تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة.

* برامج أكاديمية متميزة: تمكين الطلاب من التميز والمنافسة في سوق العمل الصحي.

* بيئة تعليمية محفزة: دعم الإبداع والتفوق الأكاديمي وتجاوز التحديات.

* دعم البحث العلمي: خدمة المجتمع وحل مشكلاته الصحية والبيئية.

* تعزيز التعاون: الارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالتعاون مع مختلف الجهات.

* الالتزام بالجودة: ضمان الالتزام المستمر بمعايير الجودة المحلية والإقليمية والدولية.

* تطوير القدرات: توفير برامج تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

* شراكات استراتيجية: إبرام بروتوكولات تعاون مع الهيئات والمؤسسات المماثلة محليًا ودوليًا.

من جانب آخر، تضم الكلية سبعة أقسام علمية متخصصة تغطي كافة جوانب العلاج الطبيعي، وهي:

* قسم العلوم الأساسية والميكانيكا الحيوية

* قسم العلاج الطبيعي لأمراض الباطنة والمسنين، وأمراض القلب والصدر وجراحتها

* قسم العلاج الطبيعي لأمراض العظام وجراحتها

* قسم العلاج الطبيعي لأمراض الأعصاب وجراحتها، والعلاج الوظيفي للبالغين، والأمراض النفسية

* قسم العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وجراحتها، والعلاج الوظيفي للأطفال

* قسم العلاج الطبيعي لصحة المرأة

* قسم العلاج الطبيعي للجراحة العامة والحروق

وفيما يتعلق بالنظام الدراسي، يتبع نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours System)، ويُقدم البرنامج الأكاديمي باللغة الإنجليزية في أغلب المقررات. تبلغ مدة الدراسة خمس سنوات دراسية، بالإضافة إلى سنة تدريبية إجبارية (الامتياز) في المستشفيات التعليمية والمعاهد والجهات الصحية، حيث يجتاز الطالب خلال فترة دراسته 204 ساعة معتمدة موزعة على متطلبات الأكاديمية والكلية.

ولضمان أعلى مستويات الجودة والتميز الأكاديمي، تعتمد الكلية على المعايير القومية الأكاديمية المرجعية (NARS) الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2009، مما يؤهلها للحصول على الاعتماد المستقبلي.

وبخصوص القبول، تفتح الأكاديمية باب القبول في كلية العلاج الطبيعي قبل بدء كل فصل دراسي رئيسي، وفقًا لشروط تشمل الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، تحقيق الحد الأدنى للقبول، اللياقة الطبية، حسن السير والسلوك، وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى اجتياز امتحانات القبول التي تحددها الأكاديمية. تجدر الإشارة إلى أن الكلية تقبل التحويل الخارجي والداخلي وفقًا لشروط ومعايير محددة لضمان تكافؤ الفرص والجودة الأكاديمية.

و يُعد إطلاق كلية العلاج الطبيعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الأكاديمية الحافل، ويعكس التزامها المستمر بتقديم تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة ويسهم في بناء مستقبل أفضل لقطاع الرعاية الصحية في مصر والمنطقة.