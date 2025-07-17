شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل والمواصلات: نسبة المتعاطين لم تتجاوز 4.2% وباقى السائقين ملتزمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس، جهود وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، عقب إعلان نتائج الحملات المرورية للنصف الأول من عام 2025، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 18 مليون مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية.

وأكدت النقابة في بيان لها، تقديرها الكامل لجهود الجهات المعنية في الحفاظ على الانضباط المروري، وحماية الأرواح والممتلكات، مشددة على دعمها لتطبيق القانون بكل حزم، خاصة فيما يتعلق بسلامة المركبات، وتعاطي المواد المخدرة، والالتزام بالقواعد التي تضمن أمن وسلامة المواطنين على الطرق.

و شددت في الوقت ذاته على رفضها التام لأي تعميم سلبي أو استخدام لهذه الإحصائيات كأداة للتشهير أو تشويه صورة السائقين، مشيرة إلى أن النسبة الرسمية لمتعاطي المخدرات من بين المفحوصين لم تتجاوز 4.2%، ما يؤكد أن الغالبية العظمى من السائقين ملتزمون بالقانون.

وأضاف البيان أن بعض النتائج الخاصة بكشف تعاطي المخدرات قد تتأثر أحيانا باستخدام أدوية علاجية مشروعة، وهو ما يتطلب الحذر والتدقيق قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي سائق.

وأكدت النقابة رفضها الشديد لاستغلال تلك البيانات لتوجيه اتهامات جماعية أو النيل من مكانة السائقين كمكون رئيسي في منظومة النقل والتنمية بالدولة، مشيرة إلى ضرورة مراعاة كرامة السائقين خلال الحملات التفتيشية، وتطبيق القانون بعدالة دون تعسف أو إساءة.

وجددت النقابة تأكيدها أنها تقف مع تطبيق القانون والانضباط، وضد أي تجاوزات، داعية إلى عدم شيطنة السائقين أو تحميلهم تبعات تصرفات فردية معزولة.

ودعت كل السائقين إلى الالتزام بالقانون، والحرص على جاهزية أوراقهم وفحص مركباتهم دوريا، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو دعوات التحريض، ومؤكدة أن أبواب النقابة مفتوحة لكل من له مظلمة، وأنها لن تتوانى عن الدفاع عن حقوق أعضائها بالطرق القانونية.



