شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. تعرف على برنامج الأمن السيبرانى بجامعة حلوان التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، تبرز جامعة حلوان التكنولوجية كأحد أبرز المؤسسات التعليمية التي تواكب مستجدات العصر من خلال برامجها المتخصصة، وعلى رأسها برنامج الأمن السيبراني (Cyber Security)، الذي يُعد من التخصصات الحيوية في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية على المستويات الفردية والمؤسسية والدولية.

وتقدم الجامعة هذا البرنامج في إطار رؤيتها الرامية إلى إعداد كوادر تقنية عالية الكفاءة قادرة على مواجهة تحديات الأمن الرقمي، وتأمين البنية التحتية للمعلومات في مختلف القطاعات، بما يشمل المؤسسات الحكومية، والشركات الخاصة، والمنظومات الحيوية مثل الصحة والطاقة والاتصالات.

ويعد الأمن السيبراني من أهم مجالات التكنولوجيا الحديثة، حيث أصبح ضرورة استراتيجية في مواجهة الهجمات الإلكترونية وحماية البيانات الحساسة، وهو ما أدركته جامعة حلوان التكنولوجية مبكرًا، فأدرجت هذا التخصص ضمن برامجها الأكاديمية، مدعومة بأحدث المعامل والأنظمة التدريبية.

وبذلك، تسهم جامعة حلوان التكنولوجية في دعم الأمن القومي الرقمي، وتوفير الكوادر القادرة على دفع عجلة التنمية الرقمية وتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي.

ويعمل برنامج الأمن السيبراني على إعداد كوادر تقنية متخصصة في حماية البيانات والشبكات والأنظمة من الهجمات والاختراقات الإلكترونية، كما يشمل البرنامج دراسة مفاهيم أمن الشبكات، تشفير البيانات، البرمجة الآمنة، تحليل الثغرات، اختبار الاختراق، وأمن الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.



ويهدف البرنامج إلى :

•تأهيل الطلاب على تصميم وتنفيذ حلول أمنية فعالة.

•تمكين الطالب من تحليل التهديدات الأمنية والتصدي لها.

•إعداد كوادر قادرة على حماية البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات.

•دعم الاتجاهات الحديثة في الأمن السيبراني مثل الأمن في إنترنت الأشياء (IoT) والأنظمة الذكية.

وتأتي رسالة البرنامج كالآتي:

تخريج متخصصين في الأمن السيبراني يتمتعون بالمعرفة والمهارات التطبيقية اللازمة لحماية المعلومات والأنظمة في بيئة عمل تتسم بالتغير والتحدي المستمر، والمساهمة في بناء مجتمع رقمي آمن على المستوى الوطني والدولي.

خريجو البرنامج مؤهلون للعمل في مجالات متعددة تشمل:

•أمن المعلومات

•مختبر اختراق

•أمن الشبكات

•تكنولوجيا الأمن والنظم

•الأمن السيبراني

•العمل في الجهات الحكومية، والبنوك، وشركات الاتصالات، ومراكز البيانات، وشركات الأمن السيبراني العالمية.