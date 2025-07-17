شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر باستراليا يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التواصل مع شبابنا بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير هانى ناجى سفير مصر لدى إستراليا، اهتمام القيادة السياسية بتعزيز جسور التواصل مع الشباب المصرى فى الخارج ودمجهم فى مسيرة التنمية الوطنية، وتوجيهات السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بأهمية إشراك أبناء الجالية المصرية واطلاعهم بشكل منتظم على الجهود التنموية التى تبذلها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير ناجى مع عدد من شباب الجالية المصرية بمقر السفارة المصرية فى العاصمة الاسترالية كانبرا بمشاركة السادة الدبلوماسيين أعضاء السفارة، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها السفارة المصرية فى كانبرا مع الجالية المصرية.

واستعرض السفير هانى ناجى المبادرات المصرية من بينها مبادرات "إبنى بيتك" و"مزرعتك فى مصر".. مشيراً إلى أنه جارى العمل على الانتهاء من مبادرة "افتح حسابك فى مصر" وغيرها من المبادرات التى تهدف إلى تعزيز الروابط بين المصريين بالخارج ووطنهم، كما استعرض رؤية "مصر 2030"، مؤكدا أن عجلة التطوير والتنمية متواصلة على ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية واقتصادية.

وحرص الشباب المصرى على طرح عدد من الاستفسارات القنصلية ذات الصلة بموضوعات التجنيد واستخراج بطاقة الرقم القومى والانتخابات فى الخارج، بالإضافة إلى استعراض رؤيته بشأن عدد من الموضوعات التى تهم الدولة المصرية مثل التطورات الاقتصادية والسياسية والرؤية المصرية اتصالاً ببعض القضايا الدولية.

وفى نهاية اللقاء، جدد السفير هانى ناجى تأكيده على دعم السفارة المصرية لأبناء الجالية المصرية فى إستراليا.

وأشاد السفير هانى ناجى بإسهاماتهم فى المجتمع الأسترالى التى تعد محل تقدير وامتنان من الحكومة الأسترالية.. مشيرا إلى أنهم بمثابة سفراء دائمين لوطنهم الأم فى إستراليا.