شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لم يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية 2025 والتصحيح مستمر والان مع تفاصيل الخبر

كتب شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا: "قولا واحدا ومنعا لأي تأويل لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة بعد، وإجراءات التصحيح لا تزال مستمرة".

وينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 بالمجموع والدرجات عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومن المقرر أن تعلن رسميا بعد 20 يوليو الجاري، عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة.