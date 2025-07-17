شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص تعازيها للعراق إثر اندلاع حريق فى شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية العراق الشقيقة، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة الكوت بشرق العراق، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وتقدمت مصر، حكومة وشعبًا، بصادق مواساتها إلى حكومة وشعب العراق الشقيق وأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، وتؤكد على تضامنها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.