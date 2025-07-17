شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى 39 فى الظل على القاهرة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم فى الظل 39 درجة مئوية، مع وجود بعض الشوائب العالقة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

ويشهد اليوم الخميس 17 يوليو، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفى الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع غدا، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 39 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 33 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.