شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين العدوان الصهيونى على سوريا.. ويحذر الشعب السورى من الفتن الطائفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، العدوان الصهيونيَّ الذي استهدف سوريا، والذي يعكس أجندةَ الاحتلال في إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، وانتهاكاته المتكررة في حق دول المنطقة وشعوبها، لجرِّ المنطقة بأكملها إلى حافة الانفجار، بما يحقق أهدافه في التوسع في الاستيلاء على الأراضي واحتلال مساحات أكبر، في ظل صمتٍ دوليٍّ معتاد، وانتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والإنساني.

وذَكِّر الأزهر السوريين أن قوةَ بلادهم في اتحادهم على تنوعهم، وقدرتِهم على التعايش الإيجابي مع اختلاف أديانهم وطوائفهم، مطالبًا الجميع بالتيقظ لمحاولات بث الفرقة والفتن الطائفية لتحقيق أجنداتٍ صهيونية لتقسيم سوريا، ضمن مخطط أكبر لتحويل المنطقة بأكملها إلى ساحةٍ للحروب وبؤرةٍ مستدامةٍ للصراعات.

والأزهر إذ يدعو السوريين للتمسك باستقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، فإنه يتضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظ الشعبَ السوريَّ من كل مكروهٍ وسوء، وأن يجمع كلمتهم ويوحِّد صفوفهم، ويَدرَأ عنهم الفتن والمخططات الشريرة، وأن يرزق سوريا وسائر بلاد العرب والمسلمين الاستقرار والأمن والتقدم والرخاء.