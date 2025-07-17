شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكثف جهودها للحد من النمو السكانى بالمنيا وخفض زواج الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

‎ناقشت الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير لشؤون السكان، مع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تفعيل الخطة العاجلة للسكان والتنمية، لتحسين المؤشرات السكانية وتعزيز الخدمات الصحية والتنموية، خاصة في المناطق الريفية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.

‎خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، استعرضت الألفي مخرجات الخطة التي بدأت بمركز مغاغة منذ يناير 2025، والتي تركز على ضبط معدلات الإنجاب، تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، توسيع خدمات الصحة الإنجابية، ومكافحة زواج الأطفال وتسرب التعليم.

‎

وأشارت إلى انخفاض زواج الأطفال بالمنيا من 31% إلى 25%، محذرة من مخاطره على الحقوق الإنجابية والصحية، ومؤكدة على قانون جديد يعاقب المشاركين فيه بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، مع أهمية ميكنة البيانات لمنع التلاعب. كما دعت لتكثيف التوعية عبر حملة «طفولتها حقها» وإنشاء مدارس للفتيات للحد من التسرب التعليمي.

‎وأوضحت أن المنيا تُصنف كمنطقة متوسطة الأداء، مع تحسن طفيف بمركز مغاغة بنسبة 1.8%، بينما تُعد المطاي المنطقة الوحيدة المصنفة خضراء. وأوصى الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ بتعزيز اللامركزية وربط المؤشرات السكانية بالخطط الاستثمارية لتوجيه الخدمات للمناطق ذات الأولوية مثل مغاغة وملوي.