شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع 20 قطار حتى الآن.. القطار فائق السرعة قريبا فى مصر.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تقترب مصر من تشغيل شبكة القطارات السريعة، والتي تضم قطارات فائقة السرعة، سرعتها 250 كم، ومن المقرر أن يتم تشغيل 3 أنواع من القطارات على الشبكة منها قطار فائق السرعة، وقطار إقليمى يسير بسرعة 160 كم، وجرار بضائع يسير بسرعة 120 كم.

جارى تركيب القضبان وتشطيبات المحطات.

المشروع يتم تنفيذه بسواعد وشركات مصرية.

تصنيع 15 قطار إقليمي اخرى من اجمالي 34 قطار.

تصنيع 5 قطارات سريعة من إجمالي 15 قطارا.

مخطط وصول أول قطار سريع أغسطس القادم.

تم تصنيع الجرارات بالكامل 14 جرار بضائع .

شبكة القطار الكهربائي السريع تربط كافة أنحاء الجمهورية.

الخط الأول يربط البحرين الأحمر والمتوسط برياً.

الشبكة تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة.

3 خطوط بإجمالى 2000 كم و60 محطة و2 ورشة رئيسية و6 نقط للصيانة.

يعمل علي الشبكة 41 قطار سريع و94 قطار إقليمى و41 جرار بضائع.

يبلغ طول الخط الأول "السخنة – العلمين – مطروح" 660 كم.

الخط الأول يضم 21 محطة "13 محطة قطار سريع و8 محطة إقليمية.