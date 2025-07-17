شكرا لقرائتكم خبر عن فريق هندسة جامعة بنها الأهلية يتأهل لنهائيات THE Awards Arab World 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جامعة بنها الأهلية تأهل فريق طلابي من كلية الهندسة إلى المرحلة النهائية من مسابقة THE Awards Arab World 2025، التي تنظمها مؤسسة Times Higher Education لتكريم الابتكار والتميّز في مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي.

يأتي هذا الإنجاز بعد أن قدّم الفريق ابتكارًا تقنيًا متميزًا بعنوان SAMU (Smart Academic Management Utility)، وهو تطبيق ذكي متعدد الوظائف يهدف إلى تطوير تجربة الطالب الجامعية من خلال دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، نظم تحديد الموقع، والبيانات الحيوية.



الدكتور محمد سعيد عبد الغفار عميد كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية

ويُعد SAMU نظامًا متكاملًا يُمكّن الجامعة من إدارة العمليات اليومية داخل الحرم الجامعي بكفاءة عالية، من خلال:

- تسجيل الحضور الذكي باستخدام الموقع الجغرافي، البيانات الحيوية، توقيت المحاضرات، ورمز QR فريد لكل طالب.

- مساعد ذكي (chatbot) يساعد الطلبة في اختيار المقررات الدراسية الأنسب وفقًا لسجلاتهم الأكاديمية بهدف تحسين الأداء واتخاذ قرارات واعية.

- زر طوارئ يرسل الموقع مباشرة إلى وحدة أمن الجامعة لضمان الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

- نظام لطلب الطعام من مطاعم الجامعة، لتسهيل الحياة اليومية للطلبة.

- تصميم مرن وقابل للتوسعة بما يتيح اعتماده في جامعات ومؤسسات تعليمية أخرى داخل مصر وخارجها.



فريق كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية

وقد حصل المشروع بالفعل على المركز الثاني في إحدى مسابقات الهاكاثون، مما يعكس كفاءة الفريق وتميّزه في توظيف التكنولوجيا لخدمة التعليم الجامعي.

وصرح الدكتور محمد سعيد عبد الغفار بأن "SAMU" ليس مجرد فكرة تقنية، بل رؤية متكاملة نحو بيئة تعليمية أكثر ذكاءً وفعالية، مؤكدًا أن هذا الابتكار يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في مؤسسات التعليم العالي.