شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعزي العراق في ضحايا حريق مركز تجاري بمدينة الكوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى العراق الشقيق، قيادةً وشعبًا، في ضحايا الحريق المأساوي الذي نشب داخل مركز تجاري في مدينة الكوت العراقية، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وأعرب الوزير عن صادق مواساته وخالص عزائه للشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل، فإنه يسأل الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر والعراق العالم من كل مكروه وسوء.

وأعلنت السلطات العراقية، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الحريق الذي نشب في مركز تسويق تجاري في قلب مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، إلى 61 شخصاً، مؤكدة أنها لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها ومسؤوليتها.

ونعت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها ضحايا الحريق المروّع الذي اندلع الأربعاء، في بناية تجارية مكوّنة من خمسة طوابق وسط محافظة واسط، والتي تضم مطعماً وهايبر ماركت، لم يمضِ على افتتاحها سوى سبعة أيام فقط.

وذكرت، أن "هذا الحريق المؤلم أودى بحياة 61 مواطناً بريئاً، غالبيتهم قضوا اختناقاً داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، مشيرة إلى أن من بين الضحايا 14 جثة متفحمة غير معلومة في حادث مؤلم هزّ الوجدان والضمير، على حد وصفها.

ولفت البيان، إلى أنه "ورغم جسامة الموقف، فقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أكثر من 45 شخصاً كانوا عالقين داخل المبنى.

ووجّه وزير داخلية العراق بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة المستشار الفني للوزير، وعضوية مدير الأدلة الجنائية، وعدد من كبار المحققين والفنيين المختصين، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق، وتحديد مواضع الخلل والمسؤولية بدقة وشفافية.

وتوعدت الداخلية العراقية، بإعلان نتائج التحقيقات الفنية الشاملة فور اكتمالها، التزاماً بمبدأ "الشفافية" الكاملة أمام الرأي العام.