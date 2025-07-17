شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تفتح باب التقدم للإعارات للدول الناطقة بغير العربية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية موضحة أنه بالإشارة إلى استلام بطاقات المتقدمين للإعارة للعام الدراسی 2026/2025 من جميع المديريات والادارات التعليمية على مستوى الجمهورية والذى انتهى طبقا للجدول الزمنى المعد لهذا الشأن بتاريخ 20 فبراير 2025، يتم فتح باب التقدم للراغبين للإعارة للدول الناطقة بغير العربية لوظيفة مدير مدرسة / ذكور فقط لمن يجيد التحدث باللغة الانجليزية اعتبارا من 20 يوليو 2025 ولمدة اسبوعين (حركة تكميلية).



وحددت المديريات التعليمية، الإجراءات المطلوبة للتقديم للإعارات الخارجية للمعلمين، موضحة أنه يتم ملء بيانات الاستمارة بدقة بخط يد المتقدم بطلب الإعارة وإعتمادها من المدرسة والإدارة وإلصاق طابع مهن تعليمية بقيمة جنيهان على المكان المخصص بالاستمارة وتسليمها للإدارة التابع لها.

- تحصيل مبلغ مائة جنيها فقط لا غير من خلال مسئول الإعارات بكل إدارة تعليمية بحافظة توريد للتوجيه المالى والإدارى بالمديرية المركزية فى الموعد المحدد لتسليم الإستمارات بموجب إيصال 123 تربية وتعليم.

- صورة المؤهلات الدراسية التى حصل عليها صورة من قرار التعيين صورة من إقرار القيام بالعمل صورة من قرار النقل للمرحلة الثانوية - صورة من التكليف بالوظيفة الإشرافية أو التوجيه - صورة من تعديل المسمى الوظيفى - صورة من جواز سفر حديث محدد بها الوظيفة الحالية سارى - صورة من الرقم القومي.

- شهادة صحية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر وخلوه من العيوب والعاهات الجسمية ( وخاصة فيروس سي.

- صحيفة أحوال الكترونية لكل متقدم للإعارة وصحيفة ورقية للإدارى، وثلاث أرقام هواتف متاحة للمحمول.

- صورة من التقارير عن العامين الأخيرين.

- تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية يوضح بها تاريخ التجنيد وتاريخ التسريح باليوم والشهر والسنة أو شهادة الإعفاء النهائي.

- صورة من قرار التثبيت على مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى بعد الحصول على المؤهل المتخصص.

- ملء الجدول المخصص بالوظائف الإشراقية والتوجيه الفنى من الأحدث للأقدم.