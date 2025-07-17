شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة تبحث مع رئيس جامعة المنيا خفض معدلات الولادة القيصرية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة لتنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وكذلك المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، التي تستهدف تنمية الأسرة المصرية وتحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أن التعاون يهدف إلى نشر ثقافة الولادة الطبيعية الآمنة، وخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبياً، والحد من وفيات حديثي الولادة، من خلال تقديم خدمات المشورة المتكاملة، وتدريب الشباب ليكونوا مقدّمي مشورة لأقرانهم وأسرهم، وطرح وسائل تحفيزية مبتكرة لدعم هذا التوجه.



جانب من الاجتماع

وأشارت إلى تشكيل لجنة موسعة تضم وزارات وجهات معنية والجامعات لضمان تكامل الجهود، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى مجانًا، بما في ذلك الكبسولة الهرمونية، مع تدريب الكوادر الطبية.

كما أوضحت نائب وزير الصحة والسكان، أن الهدف هو رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة إلى 90%، مشيرة إلى ضرورة سد العجز في أطباء النساء والتوليد والتخدير، لتيسير دعم الولادة الطبيعية، مؤكدة التوسع في تدريب القابلات من خلال برنامج البورد المصري للقبالة بالتعاون مع المجلس الدولي للممرضات ICM، والذي يمتد لثلاث سنوات.

كما يجري العمل على إدخال تخصص القبالة في مرحلة البكالوريوس لأول مرة في مصر، وتُشجَّع الطالبات على الالتحاق به نظرًا لفرص العمل المتميزة التي يوفرها.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا خطة دعائية ميدانية تقودها الجامعة من خلال طلابها، تشمل المرور على منازل المواطنين للتوعية المباشرة بـالمشكلة السكانية وأهداف المبادرة.

ولفت إلى الدور المجتمعي المهم الذي تقوم به الجامعة من خلال قوافلها التنموية والطبية المتكاملة التي تجوب القرى الأكثر احتياجًا، لتقديم خدمات علاجية مجانية وندوات توعوية تُركز على الصحة الإنجابية والوعي السكاني، مؤكدًا أنه سيتم تكثيف هذه القوافل بشكل خاص في مركزي ملوي ومغاغة ضمن فعاليات تنفيذ الخطة العاجلة.