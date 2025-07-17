شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى بروكسل تحتفى بذكري ثورة 23 يوليو بحضور قيادات الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبى ولوكسمبورج وحلف الناتو، مساء الأربعاء 16 يوليو الجارى، حفل العيد الوطنى المصرى بمقر دار سكن السفير المصرى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.



سفارة مصر فى بروكسل تحتفى بذكري ثورة 23يوليو

وشهد الحفل حضور مجموعة من قيادات مؤسسات الاتحاد الأوروبى الثلاث، ممثلة فى المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية والبرلمان الأوروبي، ورئيس برلمان بروكسل وقيادات وزاراتى الخارجية ببلجيكا ولوكسمبورج وحكومتى البلدين، بالإضافة إلى كبار المسئولين بحلف شمال الأطلسى (الناتو)، فضلاً عن أعضاء الجالية المصرية ببلجيكا وممثلي مجتمع الأعمال والإعلام والشخصيات العامة الثقافية فى المجتمع البلجيكى.



سفارة مصر فى بروكسل

من جانبه، ألقى السفير المصرى كلمة بهذه المناسبة، استعرض فيها رمزية وأهمية ثورة الثالث والعشرين من يوليو لعام 1952 فى التعبير عن إرادة الشعب المصرى فى تدشين مرحلة جديدة من التاريخ المعاصر لدولته على أسس العدالة والمساواة والديمقراطية والتحديث، كما تناول ما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من نقلة نوعية منذ تدشين الشراكة الاستراتيجية والشاملة العام الماضى، والتعاون الوثيق بين الجانبين فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية ومختلف محاور الشراكة القائمة، بالإضافة إلى الطفرة التى تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وكل من مملكة بلجيكا ولوكسمبورج، والتعاون والقائم بين مصر وحلف الناتو فى إطار الشراكة الخاصة بسياسة الجوار الجنوبى للحلف.



جانب من الاحتفالات

وحرص السفير أبو زيد على إبراز التحديات الجيوسياسية التى تواجه منطقة الشرق الأوسط، والدور الهام والمحوري الذى تضطلع به مصر لحل القضية الفلسطينية ووقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، ودعم ركائز الاستقرار والسلام فى المنطقة على مختلف المحاور، الأمر الذى يجعلها دائماً شريكاً أساسياً لأوروبا والعالم نظراً لسياستها ومواقفها الحكيمة والمسئولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

هذا، وقد عمت أجواء احتفالية سعيدة بين المدعوين، حيث استمتع الضيوف بالمأكولات المصرية الأصيلة على أنغام الموسيقى الشرقية فى ليلة مصرية بامتياز فى قلب عاصمة أوروبا، بروكسل.