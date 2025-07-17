شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو 2025، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع أحقية صاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.. ويأتى ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.

وزارة العمل تُعلن إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 2025

وأصدرت وزارة العمل اليوم الأربعاء، "الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2025 " بشأن تنظيم الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، ونص على التزام جميع جهات العمل والإنتاج بتطبيق أحكامه، والتنبيه على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديرى مديريات العمل بالمحافظات، كلٌ فى نطاق اختصاصه، بنشر التعليمات وتنفيذها فى مواقع العمل المختلفة.

وبهذه المناسبة يهنئ وزير العمل الشعب المصرى وعمال مصر، قاطرة التنمية، بهذه الذكرى المجيدة، داعيًا الله أن يُعيدها على البلاد بالخير والتقدم والازدهار، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.