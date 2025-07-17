شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائى عن مدينة بنها بالكامل لإجراء أعمال صيانة شاملة غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قطاع شبكات توزيع كهرباء القليوبية، عن فصل شامل للتيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة، غدا الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الشاملة، وذلك لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تم الاتفاق على هذا الفصل خلال اجتماع تنسيقي موسع عقده المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، منذ أيام مع ممثلي جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وكشفت أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي: "مستشفيات بنها" الجامعة، التأمين الصحي، بنها التعليمي، الأطفال، الجلدية، الصدر، بنك الدم، الكويتي، الإيمان الخيري، دار الطب، الراعي الصالح، الحكمة.

ثانياً: الجهات الحكومية والخدمية: "الأمن الوطني، ديوان محافظة القليوبية، الرقابة الإدارية، مديرية أمن القليوبية، فرق الأمن، قسم بنها أول وثاني، محكمة بنها الجزئية، مبنى البريد، محطة السكة الحديد وإشاراتها، جامعة بنها، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عمليات المياه والصرف الصحي".

ثالثاً: المناطق السكنية: "الفلل، وسط البلد، وسط البلد منطقة كلية العلوم، كفر السرايا، بنها الجديدة".

رابعا: القرى: "كفر الجزار، بطا، قرية بقيرة وتوابعها".

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية واللوجستية وتوفير مصادر بديلة للطاقة، بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال أي أعمال الصيانة، حفاظًا على استمرارية تقديم الخدمات الطبية دون تأثر.