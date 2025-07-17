شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه مناطق الغلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 14 الإسرائيلية، إنه جرى قبل قليل اعتراض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه مناطق الغلاف.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت فى سديروت ونير عام فى غلاف غزة إثر إطلاق الصاروخين.

وقد تبنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامى، الهجوم وقالت إنها قصفت بالصواريخ سديروت ومفلاسيم ونيرعوز في غلاف غزة.