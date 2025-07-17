شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوافق على تحويل "فارس المتون" و"المترجم الناشئ" إلى مسابقات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على تحويل مسابقتي "فارس المتون" و"المترجم الناشئ" من مسابقات محلية إلى مسابقاتٍ عالمية، بهدف توسيع نطاق المشاركة ورفع مستوى التنافس المعرفي دوليًا.

كما أعلن وكيل الأزهر، خلال كلمته اليوم باحتفالية قطاع المعاهد الأزهرية لتكريم الفائزين في مسابقات «نحلة الأزهر للتهجِّي» و«فارس المتون» و«المترجم الناشئ»، أن فضيلة الإمام الأكبر أقر إنشاء "جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي"، والتي ستنطلق في موسمها الأول مع بداية العام الدراسي 2025/2026م، مؤكدا أن هذه القرارات تُعزز مكانة الأزهر كمنارة للعلم والتفوق الثقافي على المستوى الدولي.

وينظم قطاع المعاهد الأزهرية حفلا لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقات: «نحلة الأزهر للتهجي» و«فارس المتون» و«المترجم الناشئ»، بهدف تنمية مهارات الطلاب اللغوية والعلمية، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، بما يتماشى مع أهداف الأزهر الشريف في بناء الشخصية المتكاملة المتزنة علميا وخلقيا، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتوجيه الطاقات نحو ما ينفع الفرد والوطن.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود قطاع المعاهد الأزهرية التي تشهد على تطور منظومة العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الطلاب في اللغات والعلوم، وتكريس مفاهيم الانتماء والهوية والاعتزاز بالثقافة الإسلامية، بالتوازي مع تنمية القدرات الشخصية ومهارات التواصل والتعبير والابتكار.