شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تحدد مقار لجان تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مقار لجان تصوين المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي من المقرر إجراؤها يومى الأول والثاني من أغسطس المقبل، وجاءت اللجان كالتالي:

- مقار لجان تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

تشاد - السفارة في نداجامينا

QUARTIER KLEMAT AVENUE GEORGES PAMPIDOU AUPRES DU ROND POINT DE LA SONASUT

اثيوبيا - السفارة في أديس أبابا

sidist kilo - Gule sub city Kebela 02

الجابون - السفارة في الجابون

مبنى Floria 1 الدور الثالث، Trois Quartiers، Batterie 4, Bord de Mer، ليبرفيل

السنغال - السفارة في دكار

Rue 1, Villa 1 , Fann Residence, BP 47, Dakar, Senegal

الكاميرون - السفارة في ياوندي

Nouveau Bastos, Rue.1828. No.712. Yaounde – Cameroon

الكونغو (برازافيل) - السفارة في برازافيل

7 avenue bayardelle - centre ville - Brazzaville

الكونغو( كينشاسا) - السفارة في كينشاسا

519 Avenue Ouganda, Gombe, Kinshasa

النيجر - السفارة في نيامي

Quartier Terminus, Route de la Corniche Niamey-Bas rue NB45

إريتريا - السفارة في أسمرة

5 شارع مرسى فاطمة، أسمرة

أنجولا - السفارة في أنجولا

Run Comandante Stona 24/4 Avalade

أوغندا - السفارة في كمبالا

PLOT 33, KOLOLO HILL DRIVE, KAMPALA, REPUBLIC OF UGANDA

جنوب أفريقيا - السفارة في بريتوريا

270 Bourke St, Muckleneuk, Pretoria 0002

بنين - السفارة في كوتونو

Quartier Les Cocotiers Lot G26, Route De l 'aeroport Cotonou-Benin

بوروندي - السفارة في بوجمبورا

Avenue Nzero 46 Kinindo – Bujumbura.

بوركينا فاسو - السفارة في واجادوجو

Avenue la atlas porte N.91

تنزانيا - السفارة في تنزانيا

24 Garden Avenue, P.O. Box 1668, Dar es Salaam, United Republic of Tanzania

توجو - السفارة في لومي

Villa 512, Rue Ambassade du Brésil, Cité QUA, Lomé, Toge

رواندا - السفارة في كيجالي

Building No 12, Avenue de l'Umuganda, KG07, Kigali, Rwanda

زامبيا - السفارة في لوساكا

5213 Pandit Nehru Rd, Longacres, Lusaka

زيمبابوي - السفارة في هراري

7 شارع أبردين – أفوندال – هراري

كوت ديفوار - السفارة في ابيدجان

24 AVENUE JACQUES AKA, COCODY DES AMBASSADES 01 BP 2104 ABIDJAN (01

سيراليون - السفارة في فريتاون

Embassy of the Arab Republic of Egypt – 174C Wilkinson road, Freetown

غانا - السفارة في أكرا

House No. 73, 17 Nime Lane, Airport Residential Area, Accra.

غينيا - السفارة في كوناكري

كوليا كورنيش سود، بلدية ماتام، كوناكري

غينيا الاستوائية - السفارة في مالابو

Malabo II- كيلومتر 5 أمام BEAC

ليبيريا - السفارة في مونروفيا

20th street Payne Avenue, Sinkor, Monrovia

موزمبيق - السفارة في مابوتو

٨٥١ شارع ماو تسي تونج بالعاصمة مابوتو

مالاوي - السفارة في مالاوي

Presidential villas (villa number 12) PO BOX 30451 Lilongwe

مالي - السفارة في باماكو

50 Rue, Badalabougou-Ouest, Pres du Palais de la Culture - Bamako

مدغشقر - السفارة في تناناريف

Lot 144 A1 , Antanetide Antehiroka, Ivato- Antananarivo

موريشيوس - السفارة في بورت لويس

(LEVEL 6 NEXTERACOM Tower 3, Cyber city Ebene)

ناميبيا - السفارة في وندهوك

10, Berg Street, Klein Windhoek, P.O.Box 11853

نيجيريا - السفارة في أبوجا

Plot 340 , Diplomatic Drive, Central Business Area, Abuja

كينيا - السفارة في نيروبي

24 Othaya Road, Kileleshwa, Nairobi, Kenya

جنوب السودان - السفارة في جوبا

شارع الوزارات، بالقرب من القصر الرئاسي، جوبا

استراليا - السفارة في كانبرا

1 Darwin Avenue, Yarralumla, Canberra, ACT, Australia, Australian Capital Territory

استراليا - القنصلية في سيدني

33 York street,Wynyard, CBD, Sydney, NSW

استراليا- القنصلية ميلبورن

Level 6, 50 Market street, CBD, Melbourne, Victoria 3000

الصين

السفارة في بكين

No. 2 Ritan Dong Lu, Choayang, Beijing, PO Box.100600

الصين

القنصلية في شنغهاي

Qihua Building, 1375 Huai Hai Zhong Road. 19th floor. A&B

الصين

القنصلية في هونج كونج

2201 Sino Plaza, 255 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

الفلبين

السفارة في الفلبين

G.C. Corporate Plaza, 7th Floor, 150 Legazpi Street, Legazpi Village, Makati Metro Manila, 1229

الهند

السفارة في نيوديلهي

New Delhi lf50 M, Niti Marg, Cbtnakyapuri, Nev Uelbj, Delhi UO02l, lndia.

الهند

السفارة في مومباي

101 Benhur Apartment -32. Narayan Dabholkor Road Mumbai-400006, India

اليابان

السفارة في طوكيو

Tokyo, Meguro- Ku, 1-5-4 Aobadai 1-5-4, - PO BOX 153-0042

أوزباكستان

السفارة في طشقند

41, Beshchinor Street, Yakkasaray District, Tashkent.

باكستان

السفارة في إسلام آباد

Plot No. 38-51, UN Boulevard - Diplomatic Enclave, Ramna 5/4

بنجلاديش

السفارة في دكا

Embassy of the Arab Republic of Egypt House 9, Road 90, Gulshan 2, Dhaka

كوريا الشمالية

السفارة في بيونج يانج

Munhungdong, Dacdonggang, Pyongyang DPRK

تايلاند

السفارة في بانكوك

23 Sukhumvit 63 (Ekammai), Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 31 floor

سنغافورة

السفارة في سنغافورة

& Eu Tong Sen Street, The Central, level 25-Units 82/83/84/85/86. Singapore 059818

كوريا الجنوبية

السفارة في سول

Address: 114, Dokseodang-ro Yongsan-gu Seoul

فيتنام

السفارة في هانوي

To Ngoc Van Road, Tay Ho District, Hanoi 63

كازاخستان

السفارة في أستانا

Sarayshyq St 30/1, Astana 020000, Kazakhstan

ماليزيا

السفارة في كوالالمبور

15, 11, Jalan Ru, Desa Pahlawan, 55000 Kuala Lumpur

نيبال

السفارة في كاتنمدو

khokana dobato, sanibu lalitpur-18

أندونسيا

السفارة في جاكرتا

Jalan Teuku Umar No. 68, Menteng, Jakarta

سريلانكا

السفارة في كولمبو

39 Dr Lester James Peiris Mawatha, Colombo 05

ميانمار

السفارة في يانجون

Pyidaungzu Yeiktha Street, Yangon, Myanmar

نيوزيلاندا

السفارة في ويلنجتون

5 willeston street wellington, Wellington, New Zealand

الإكوادور

السفارة في كيتو

Calle Reina Victoria y Baquedano, Edificio Araucaria – 9th floor

الأرجنتين

السفارة في بوينس أيرس

Virrey del Pino 3140, Buenos Aires

الأوروغواي

السفارة في منتيفديو

Av. Brazil ١٨٣٠٠ ٢٦٦٣ Montevideo, Department of Montevideo

البرازيل

السفارة في برازيليا

SEN 801 Av. das Nações Lote 12, CEP 70800-914, Brasilia-DF

المكسيك

السفارة في المكسيك

131 Alejandro Dumas, Col. Polanco, Ciudad de Mexico

بنما

السفارة في بنما

EL Cangrejo, calle55, casa 15 263-5020/265-7235

بوليفيا

السفارة في لاباز

599 شارع باليفيان، المنطقة الجنوبية، لاباز

بيرو

السفارة في ليما

Avenida Jorge Basadre 1470, San Isidro, Lima

تشيلي

السفارة في سانتياجو

۱۷۸۱,dr Roberto del rio providencia, Santiago

جواتيمالا

السفارة في جواتيمالا

La quinta avenida, 10-84 edificio Cobella, zona 14, Guatemala City

فنزويلا

السفارة في كراكاس

Calle Caucagua Con Calla Guaicaipuro Quintu Maribel Urbanizacion San Roman Municipio Baruta, Estado miranda Carneas Venezuela

الولايات المتحدة الأمريكية

القنصلية في نيويورك

1110 Second Avenue, suite # 201 New York, NY. 10022

الولايات المتحدة الأمريكية

القنصلية في هيوستين)

180 N.Michigan.AV Chicago IL 60601

الولايات المتحدة الأمريكية

القنصلية في لوس أنجلوس)

4929 Wilshire Blvd - Suite #300 - Los Angeles - California 90010

الولايات المتحدة الأمريكية

القنصلية في هيوستين

5718 westheimer Rd. suite, 1350, Houston, Tx 77057.

الولايات المتحدة الأمريكية

السفارة في واشنطن)

3522 lnternational Ct NW, Washington, DC 20008

كندا

السفارة في أوتاوا

150 Metcalf Street, Suite 1100, Ottawa, Ontario - K2P1P1

كندا

القنصلية في مونتريال

1800 , Av. McGill College suite 900 Montreal – Quebec - H3A 3J6

كوبا

السفارة في هافانا

5ta Ave. esq. A 18, #1801, Miramar, La Habana

كولومبيا

السفارة في بوجوتا

Embajada de Egipto Carrera 16 #101 – 51, Bogota D.C

اسبانيا

السفارة في مدريد

Calle Velázquez, 69, Salamanca, 28006 Madrid

تركيا

السفارة في أنقرة

Misir Buyukelciligi, Remzi oguz Arik Mah, Ataturk Bul 1 No: 126 , Kavaklidere Cankaya, Ankara ٠٦٦٨٠

تركيا

القنصلية في إسطنبول

Bebek Mah. Cevdetpasa Cad. No 12. Besiktas-Istanbul

البرتغال

السفارة في لشبونة

AV. D. Vasco da Gama, no. 8/1400-128 Lisboa

البوسنة والهرسك

السفارة في سراييفو

Nurudina Gackica 58, Sarajevo

التشيك

السفارة في براج

Pelleova 14, Bubenec, 160 00 Prague, Czech Republic

السويد

السفارة في ستوكهولم

Strandvägen 35, 114 56 Stockholm

النمسا

السفارة في فيينا

Hone Warte 54,110 - Vienna

اليونان

السفارة في أثينا

Leof. Vasilissis Sofias 3, Athina 106 71

المملكة المتحدة

السفارة في لندن

26 South St, Mayfair, London W1K 1DW, UK

أذربيحان

السفارة في باكو

7 Hassan Aliyev Street, Alleyway 15, Nasimi District, Baku, Baku, Azerbaijan

أرمينيا

السفارة في بريفان

Levon Khechoyan Street, 10/4 Building, Yerevan, Armenia

النرويج

السفارة في أوسلو

Drammensveien 90A, 0273 Oslo Norway

فرنسا

السفارة في باريس

56 Avenue d'Iéna,75116, Paris.

فرنسا

القنصلية في مارسليا

14 Rue Dumont d'urville, 13008 Marseille

سلوفاكيا

السفارة في براتسلافا

Panska 236- 81101-Bratislava

المانيا

السفارة في برلين

Stauffenbergst 6-7 / 10785 Berlin

المانيا

القنصلية في فرانكفورت

Eysseneckstrasse 34, 60322 Frankfurt am Main

المانيا

القنصلية في هامبورج

Mittelweg 183 , 20148 Hamburg

بلجيكا

السفارة في بروكسل

19 Avenue de l'Uruguay, 1000, Bruxelles,Belgium

صربيا

السفارة في بلجراد

Andre Nikolića 12, Beograd 11040

بلغاريا

السفارة في صوفيا

Ul. 6-ti Septemvri 5 , Center 1000 , Sofia

رومانيا

السفارة في بوخارست

Bulevardul Dacia 67, Bucharest, Romania

المجر

السفارة في بودابست

1125 Budapest, Istenhegyi Ut 7/B

البانيا

السفارة في تيرانا

Vila 1, Rruga kuvajt- Tirana

دبلن

السفارة في ايرلندا

12 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4 (D04 P302)

ايطاليا

السفارة في روما

Via Salaria 267, 00199, Roma

ايطاليا

القنصلية في ميلانو

Via Timavo, 17, Milan, Italy

كرواتيا

السفارة في زغرب

Ulica Stjepana Babonića 58, 10000 Zagreb, Croatia

سلوفينيا

السفارة في لوبليانا

opekarska 18 a, Ljubljana, Slovenia

سويسرا

السفارة في بيرن

Elfenauweg 61, 3006 Bern

قبرص

السفارة في نيقوسيا

14 Ayiou Prokopiou, Engomi, Nicosia, Cyprus

هولندا

السفارة في لاهاي

Badhuisweg 92 2587 CL - The Hague, Netherlands

مالطا

السفارة في فاليتا

Villa Mon Reve No.10, Sir Temi Zammit Street, Ta' Xbiex, Malta

روسيا

السفارة في موسكو

Kropotkinsky Pereulok, 12, Moscow, Russia

فلندا

السفارة في هلسنكي

Tehtaankatu 34 A, Helsinki, Finland

بولندا

السفارة في وارسو

Wiertnicza 154, 02-952 Warszawa, Poland

الدنمارك

السفارة في كوبنهاجن

Kristianiagade 19, 2100, Copenhagen, Denmark

الأردن

السفارة في عمان

عبدون - شارع محمد على بدير- مبنى رقم 7 ص.ب 35178-11180 عمان / الأردن

الأردن

القنصلية في العقبة

العقبة - الحي الأخضر مقابل نقابة المهندسين الأردنيين سيفون

البحرين

السفارة في المنامة

فيلا ۱۸ طريق ۳۳ مجمع ۳۳۲ منطقة الماحوز / المنامة - مملكة البحرين (ص.ب: ۸۱۸ المنامة

الجزائر

السفارة في الجزائر

سفارة ج م ع في الجزائر ( ١٣٨ شارع البشير الابراهيمي _ الابيار _ الجزائر العاصمة)

قطر

الدوحة

الدفنة - المنطقة الدبلوماسية - المنطانة -٦٦- شارع الشباب - رقم المبنى ٦

المملكة العربية السعودية

القنصلية في جدة

(٤٦٤٣) ابن زيدون - حي الروضة - جدة الرمز البريدي (٢٣٤٣٤-٨١٢٠)

المملكة العربية السعودية

السفارة في الرياض

6511 شارع عبد الله السهمى - حى السفارات - وحدة رقم 10، الرياض 12511 - 3032

الكويت

السفارة في الكويت

72Q9+MGX, Kuwait

الإمارات العربية المتحدة

السفارة في أبو ظبي

مقر دار المكاتب للبعثة وهو ۷۷ شارع السفارات - بالحي الدبلوماسي

الإمارات العربية المتحدة

القنصلية في دبي

شارع خالد بن الوليد بر دبي دبي مبنى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي

العراق

السفارة في بغداد

(٦٠١) زقاق (١٥)، دار (۱۹/۱)، شارع الأميرات، حي المنصور، جانب الكرخ بغداد.

تونس

السفارة في تونس

شارع البورصة / حى ضفاف البحيرة - ٢ / تونس

جيبوتي

السفارة في جيبوتي

منطقة الايرون(Heron) بجوار فندق كمبنسكى

سلطنة عمان

السفارة في مسقط

Muscat Gameit El Dowal Alarabeiah st., Embassies District Muscat Sultanate of Oman

لبنان

السفارة في بيروت

شارع الدكتور محمد البزري - بئر حسن بيروت

موريتانيا

السفارة في نواكشط

فيلا 269 موديل اف ـ سنتر اميتير – نواكشوط

المغرب

السفارة في الرباط

Avenue Mohamed Bel Hassan El Ouazzani



