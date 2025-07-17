شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تحدد مقار لجان تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مقار لجان تصوين المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي من المقرر إجراؤها يومى الأول والثاني من أغسطس المقبل، وجاءت اللجان كالتالي:- مقار لجان تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ
تشاد - السفارة في نداجامينا
QUARTIER KLEMAT AVENUE GEORGES PAMPIDOU AUPRES DU ROND POINT DE LA SONASUT
اثيوبيا - السفارة في أديس أبابا
sidist kilo - Gule sub city Kebela 02
الجابون - السفارة في الجابون
مبنى Floria 1 الدور الثالث، Trois Quartiers، Batterie 4, Bord de Mer، ليبرفيل
السنغال - السفارة في دكار
Rue 1, Villa 1 , Fann Residence, BP 47, Dakar, Senegal
الكاميرون - السفارة في ياوندي
Nouveau Bastos, Rue.1828. No.712. Yaounde – Cameroon
الكونغو (برازافيل) - السفارة في برازافيل
7 avenue bayardelle - centre ville - Brazzaville
الكونغو( كينشاسا) - السفارة في كينشاسا
519 Avenue Ouganda, Gombe, Kinshasa
النيجر - السفارة في نيامي
Quartier Terminus, Route de la Corniche Niamey-Bas rue NB45
إريتريا - السفارة في أسمرة
5 شارع مرسى فاطمة، أسمرة
أنجولا - السفارة في أنجولا
Run Comandante Stona 24/4 Avalade
أوغندا - السفارة في كمبالا
PLOT 33, KOLOLO HILL DRIVE, KAMPALA, REPUBLIC OF UGANDA
جنوب أفريقيا - السفارة في بريتوريا
270 Bourke St, Muckleneuk, Pretoria 0002
بنين - السفارة في كوتونو
Quartier Les Cocotiers Lot G26, Route De l 'aeroport Cotonou-Benin
بوروندي - السفارة في بوجمبورا
Avenue Nzero 46 Kinindo – Bujumbura.
بوركينا فاسو - السفارة في واجادوجو
Avenue la atlas porte N.91
تنزانيا - السفارة في تنزانيا
24 Garden Avenue, P.O. Box 1668, Dar es Salaam, United Republic of Tanzania
توجو - السفارة في لومي
Villa 512, Rue Ambassade du Brésil, Cité QUA, Lomé, Toge
رواندا - السفارة في كيجالي
Building No 12, Avenue de l'Umuganda, KG07, Kigali, Rwanda
زامبيا - السفارة في لوساكا
5213 Pandit Nehru Rd, Longacres, Lusaka
زيمبابوي - السفارة في هراري
7 شارع أبردين – أفوندال – هراري
كوت ديفوار - السفارة في ابيدجان
24 AVENUE JACQUES AKA, COCODY DES AMBASSADES 01 BP 2104 ABIDJAN (01
سيراليون - السفارة في فريتاون
Embassy of the Arab Republic of Egypt – 174C Wilkinson road, Freetown
غانا - السفارة في أكرا
House No. 73, 17 Nime Lane, Airport Residential Area, Accra.
غينيا - السفارة في كوناكري
كوليا كورنيش سود، بلدية ماتام، كوناكري
غينيا الاستوائية - السفارة في مالابو
Malabo II- كيلومتر 5 أمام BEAC
ليبيريا - السفارة في مونروفيا
20th street Payne Avenue, Sinkor, Monrovia
موزمبيق - السفارة في مابوتو
٨٥١ شارع ماو تسي تونج بالعاصمة مابوتو
مالاوي - السفارة في مالاوي
Presidential villas (villa number 12) PO BOX 30451 Lilongwe
مالي - السفارة في باماكو
50 Rue, Badalabougou-Ouest, Pres du Palais de la Culture - Bamako
مدغشقر - السفارة في تناناريف
Lot 144 A1 , Antanetide Antehiroka, Ivato- Antananarivo
موريشيوس - السفارة في بورت لويس
(LEVEL 6 NEXTERACOM Tower 3, Cyber city Ebene)
ناميبيا - السفارة في وندهوك
10, Berg Street, Klein Windhoek, P.O.Box 11853
نيجيريا - السفارة في أبوجا
Plot 340 , Diplomatic Drive, Central Business Area, Abuja
كينيا - السفارة في نيروبي
24 Othaya Road, Kileleshwa, Nairobi, Kenya
جنوب السودان - السفارة في جوبا
شارع الوزارات، بالقرب من القصر الرئاسي، جوبا
استراليا - السفارة في كانبرا
1 Darwin Avenue, Yarralumla, Canberra, ACT, Australia, Australian Capital Territory
استراليا - القنصلية في سيدني
33 York street,Wynyard, CBD, Sydney, NSW
استراليا- القنصلية ميلبورن
Level 6, 50 Market street, CBD, Melbourne, Victoria 3000
الصين
السفارة في بكين
No. 2 Ritan Dong Lu, Choayang, Beijing, PO Box.100600
الصين
القنصلية في شنغهاي
Qihua Building, 1375 Huai Hai Zhong Road. 19th floor. A&B
الصين
القنصلية في هونج كونج
2201 Sino Plaza, 255 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong
الفلبين
السفارة في الفلبين
G.C. Corporate Plaza, 7th Floor, 150 Legazpi Street, Legazpi Village, Makati Metro Manila, 1229
الهند
السفارة في نيوديلهي
New Delhi lf50 M, Niti Marg, Cbtnakyapuri, Nev Uelbj, Delhi UO02l, lndia.
الهند
السفارة في مومباي
101 Benhur Apartment -32. Narayan Dabholkor Road Mumbai-400006, India
اليابان
السفارة في طوكيو
Tokyo, Meguro- Ku, 1-5-4 Aobadai 1-5-4, - PO BOX 153-0042
أوزباكستان
السفارة في طشقند
41, Beshchinor Street, Yakkasaray District, Tashkent.
باكستان
السفارة في إسلام آباد
Plot No. 38-51, UN Boulevard - Diplomatic Enclave, Ramna 5/4
بنجلاديش
السفارة في دكا
Embassy of the Arab Republic of Egypt House 9, Road 90, Gulshan 2, Dhaka
كوريا الشمالية
السفارة في بيونج يانج
Munhungdong, Dacdonggang, Pyongyang DPRK
تايلاند
السفارة في بانكوك
23 Sukhumvit 63 (Ekammai), Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 31 floor
سنغافورة
السفارة في سنغافورة
& Eu Tong Sen Street, The Central, level 25-Units 82/83/84/85/86. Singapore 059818
كوريا الجنوبية
السفارة في سول
Address: 114, Dokseodang-ro Yongsan-gu Seoul
فيتنام
السفارة في هانوي
To Ngoc Van Road, Tay Ho District, Hanoi 63
كازاخستان
السفارة في أستانا
Sarayshyq St 30/1, Astana 020000, Kazakhstan
ماليزيا
السفارة في كوالالمبور
15, 11, Jalan Ru, Desa Pahlawan, 55000 Kuala Lumpur
نيبال
السفارة في كاتنمدو
khokana dobato, sanibu lalitpur-18
أندونسيا
السفارة في جاكرتا
Jalan Teuku Umar No. 68, Menteng, Jakarta
سريلانكا
السفارة في كولمبو
39 Dr Lester James Peiris Mawatha, Colombo 05
ميانمار
السفارة في يانجون
Pyidaungzu Yeiktha Street, Yangon, Myanmar
نيوزيلاندا
السفارة في ويلنجتون
5 willeston street wellington, Wellington, New Zealand
الإكوادور
السفارة في كيتو
Calle Reina Victoria y Baquedano, Edificio Araucaria – 9th floor
الأرجنتين
السفارة في بوينس أيرس
Virrey del Pino 3140, Buenos Aires
الأوروغواي
السفارة في منتيفديو
Av. Brazil ١٨٣٠٠ ٢٦٦٣ Montevideo, Department of Montevideo
البرازيل
السفارة في برازيليا
SEN 801 Av. das Nações Lote 12, CEP 70800-914, Brasilia-DF
المكسيك
السفارة في المكسيك
131 Alejandro Dumas, Col. Polanco, Ciudad de Mexico
بنما
السفارة في بنما
EL Cangrejo, calle55, casa 15 263-5020/265-7235
بوليفيا
السفارة في لاباز
599 شارع باليفيان، المنطقة الجنوبية، لاباز
بيرو
السفارة في ليما
Avenida Jorge Basadre 1470, San Isidro, Lima
تشيلي
السفارة في سانتياجو
۱۷۸۱,dr Roberto del rio providencia, Santiago
جواتيمالا
السفارة في جواتيمالا
La quinta avenida, 10-84 edificio Cobella, zona 14, Guatemala City
فنزويلا
السفارة في كراكاس
Calle Caucagua Con Calla Guaicaipuro Quintu Maribel Urbanizacion San Roman Municipio Baruta, Estado miranda Carneas Venezuela
الولايات المتحدة الأمريكية
القنصلية في نيويورك
1110 Second Avenue, suite # 201 New York, NY. 10022
الولايات المتحدة الأمريكية
القنصلية في هيوستين)
180 N.Michigan.AV Chicago IL 60601
الولايات المتحدة الأمريكية
القنصلية في لوس أنجلوس)
4929 Wilshire Blvd - Suite #300 - Los Angeles - California 90010
الولايات المتحدة الأمريكية
القنصلية في هيوستين
5718 westheimer Rd. suite, 1350, Houston, Tx 77057.
الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة في واشنطن)
3522 lnternational Ct NW, Washington, DC 20008
كندا
السفارة في أوتاوا
150 Metcalf Street, Suite 1100, Ottawa, Ontario - K2P1P1
كندا
القنصلية في مونتريال
1800 , Av. McGill College suite 900 Montreal – Quebec - H3A 3J6
كوبا
السفارة في هافانا
5ta Ave. esq. A 18, #1801, Miramar, La Habana
كولومبيا
السفارة في بوجوتا
Embajada de Egipto Carrera 16 #101 – 51, Bogota D.C
اسبانيا
السفارة في مدريد
Calle Velázquez, 69, Salamanca, 28006 Madrid
تركيا
السفارة في أنقرة
Misir Buyukelciligi, Remzi oguz Arik Mah, Ataturk Bul 1 No: 126 , Kavaklidere Cankaya, Ankara ٠٦٦٨٠
تركيا
القنصلية في إسطنبول
Bebek Mah. Cevdetpasa Cad. No 12. Besiktas-Istanbul
البرتغال
السفارة في لشبونة
AV. D. Vasco da Gama, no. 8/1400-128 Lisboa
البوسنة والهرسك
السفارة في سراييفو
Nurudina Gackica 58, Sarajevo
التشيك
السفارة في براج
Pelleova 14, Bubenec, 160 00 Prague, Czech Republic
السويد
السفارة في ستوكهولم
Strandvägen 35, 114 56 Stockholm
النمسا
السفارة في فيينا
Hone Warte 54,110 - Vienna
اليونان
السفارة في أثينا
Leof. Vasilissis Sofias 3, Athina 106 71
المملكة المتحدة
السفارة في لندن
26 South St, Mayfair, London W1K 1DW, UK
أذربيحان
السفارة في باكو
7 Hassan Aliyev Street, Alleyway 15, Nasimi District, Baku, Baku, Azerbaijan
أرمينيا
السفارة في بريفان
Levon Khechoyan Street, 10/4 Building, Yerevan, Armenia
النرويج
السفارة في أوسلو
Drammensveien 90A, 0273 Oslo Norway
فرنسا
السفارة في باريس
56 Avenue d'Iéna,75116, Paris.
فرنسا
القنصلية في مارسليا
14 Rue Dumont d'urville, 13008 Marseille
سلوفاكيا
السفارة في براتسلافا
Panska 236- 81101-Bratislava
المانيا
السفارة في برلين
Stauffenbergst 6-7 / 10785 Berlin
المانيا
القنصلية في فرانكفورت
Eysseneckstrasse 34, 60322 Frankfurt am Main
المانيا
القنصلية في هامبورج
Mittelweg 183 , 20148 Hamburg
بلجيكا
السفارة في بروكسل
19 Avenue de l'Uruguay, 1000, Bruxelles,Belgium
صربيا
السفارة في بلجراد
Andre Nikolića 12, Beograd 11040
بلغاريا
السفارة في صوفيا
Ul. 6-ti Septemvri 5 , Center 1000 , Sofia
رومانيا
السفارة في بوخارست
Bulevardul Dacia 67, Bucharest, Romania
المجر
السفارة في بودابست
1125 Budapest, Istenhegyi Ut 7/B
البانيا
السفارة في تيرانا
Vila 1, Rruga kuvajt- Tirana
دبلن
السفارة في ايرلندا
12 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4 (D04 P302)
ايطاليا
السفارة في روما
Via Salaria 267, 00199, Roma
ايطاليا
القنصلية في ميلانو
Via Timavo, 17, Milan, Italy
كرواتيا
السفارة في زغرب
Ulica Stjepana Babonića 58, 10000 Zagreb, Croatia
سلوفينيا
السفارة في لوبليانا
opekarska 18 a, Ljubljana, Slovenia
سويسرا
السفارة في بيرن
Elfenauweg 61, 3006 Bern
قبرص
السفارة في نيقوسيا
14 Ayiou Prokopiou, Engomi, Nicosia, Cyprus
هولندا
السفارة في لاهاي
Badhuisweg 92 2587 CL - The Hague, Netherlands
مالطا
السفارة في فاليتا
Villa Mon Reve No.10, Sir Temi Zammit Street, Ta' Xbiex, Malta
روسيا
السفارة في موسكو
Kropotkinsky Pereulok, 12, Moscow, Russia
فلندا
السفارة في هلسنكي
Tehtaankatu 34 A, Helsinki, Finland
بولندا
السفارة في وارسو
Wiertnicza 154, 02-952 Warszawa, Poland
الدنمارك
السفارة في كوبنهاجن
Kristianiagade 19, 2100, Copenhagen, Denmark
الأردن
السفارة في عمان
عبدون - شارع محمد على بدير- مبنى رقم 7 ص.ب 35178-11180 عمان / الأردن
الأردن
القنصلية في العقبة
العقبة - الحي الأخضر مقابل نقابة المهندسين الأردنيين سيفون
البحرين
السفارة في المنامة
فيلا ۱۸ طريق ۳۳ مجمع ۳۳۲ منطقة الماحوز / المنامة - مملكة البحرين (ص.ب: ۸۱۸ المنامة
الجزائر
السفارة في الجزائر
سفارة ج م ع في الجزائر ( ١٣٨ شارع البشير الابراهيمي _ الابيار _ الجزائر العاصمة)
قطر
الدوحة
الدفنة - المنطقة الدبلوماسية - المنطانة -٦٦- شارع الشباب - رقم المبنى ٦
المملكة العربية السعودية
القنصلية في جدة
(٤٦٤٣) ابن زيدون - حي الروضة - جدة الرمز البريدي (٢٣٤٣٤-٨١٢٠)
المملكة العربية السعودية
السفارة في الرياض
6511 شارع عبد الله السهمى - حى السفارات - وحدة رقم 10، الرياض 12511 - 3032
الكويت
السفارة في الكويت
72Q9+MGX, Kuwait
الإمارات العربية المتحدة
السفارة في أبو ظبي
مقر دار المكاتب للبعثة وهو ۷۷ شارع السفارات - بالحي الدبلوماسي
الإمارات العربية المتحدة
القنصلية في دبي
شارع خالد بن الوليد بر دبي دبي مبنى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي
العراق
السفارة في بغداد
(٦٠١) زقاق (١٥)، دار (۱۹/۱)، شارع الأميرات، حي المنصور، جانب الكرخ بغداد.
تونس
السفارة في تونس
شارع البورصة / حى ضفاف البحيرة - ٢ / تونس
جيبوتي
السفارة في جيبوتي
منطقة الايرون(Heron) بجوار فندق كمبنسكى
سلطنة عمان
السفارة في مسقط
Muscat Gameit El Dowal Alarabeiah st., Embassies District Muscat Sultanate of Oman
لبنان
السفارة في بيروت
شارع الدكتور محمد البزري - بئر حسن بيروت
موريتانيا
السفارة في نواكشط
فيلا 269 موديل اف ـ سنتر اميتير – نواكشوط
المغرب
السفارة في الرباط
Avenue Mohamed Bel Hassan El Ouazzani
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز