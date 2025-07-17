شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط القاهرة - مرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة السكك الحديدية، تشغيل خدمة جديدة إضافية بعربات ثالثة مكيفة لسد احتياجات الركاب للسفر بالقطارات كوسيلة نقل أمنة، فى إطار الخدمات التى تقدمها الهيئة لجمهور الركاب ولزيادة الطلب على السفر لمدينة مرسى مطروح لقضاء اجازة المصيف وتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

و تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 19 يوليو 2025 تشغيل قطار 939/ 940 القاهرة / مرسى مطروح بعربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 5,50 صباحاً ويصل مرسى مطروح الساعة 1,35ظهراً طبقاً للجدول المرفق وتشغيل قطار 943/ 942 مرسى مطروح / القاهرة بعربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 9,00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4,15 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق وتؤكد الهيئة على أنها لا تتوانى فى تلبية احتياجات جمهور الركاب طبقا للمتاح