شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة 5 وزراء من حزب شاس الدينى المتشدد من الحكومة الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم خمسة وزراء من حزب "شاس" الدينى المتشدد فى إسرائيل خطابات استقالتهم، اليوم الخميس، من الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما نشرت صحيفة "يديعوت إحرنوت" الإسرائيلية.



حيث استقال كلا من: وزير الشؤون الدينية مايكل مالكيلي، ووزير الرفاه يعقوب مرغي، ووزير الصحة أوريئيل بوسو، ووزير الداخلية موشيه أربيل، ووزير التربية والتعليم حاييم بيتون من حكومة الاحتلال الإسرائيلية.



وكان الحزب المتشدد أعلن انسحابه أمس من الائتلاف الحكومي.