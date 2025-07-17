شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نتائج التحاليل فى واقعة وفاة 5 أطفال بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها قامت بمتابعة دقيقة لواقعة وفاة خمسة أطفال أشقاء من قرية دلجا بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، وذلك يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، حيث تلقى قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بلاغاً من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وتم التعامل مع الحادث بكل شفافية وسرعة.

لا إصابات معدية في دلجا وتحقيقات الصحة تحسم الجدل

وبعد إجراء تحقيقات ميدانية ومعملية دقيقة، شملت زيارة مستشفيات ووحدات صحية، مراجعة سجلات المرضى، تحليل بيانات الإبلاغ عن الأمراض المعدية، وزيارة منزل الأطفال والمنازل المجاورة، أكدت الوزارة عدم وجود أى زيادة فى معدلات الأمراض المعدية بمحافظة المنيا أو بقرية دلجا، كما لم تُسجل أى إصابات بأمراض معدية بين الأب أو الأم أو الزوجة الثانية أو بنتها أو أيا من الأقارب أو الأسر المحيطة.

تحاليل الصحة تنفى وجود عدوى فى حالات الوفاة الغامضة

كما أكدت الوزارة، أن نتائج التحاليل المعملية لعينات الدم والبول والسائل النخاعى، التى أُجريت بالمعامل المركزية للصحة العامة، أثبتت خلو الحالات من أى أمراض معدية، بما فى ذلك التهاب السحايا الفيروسى أو البكتيرى، كما أظهرت تحاليل عينات المياه من منزل الحالات مطابقتها للمواصفات، وتتولى جهات التحقيق حاليا التحقيق فى الأسباب غير المرضية للوفاة، وتؤكد الوزارة أن الوضع الصحى العام فى المنطقة مستقر ولا يوجد أى تهديد بأمراض وبائية أو معدية.

تطمئن وزارة الصحة والسكان، الرأى العام بأن جميع الإجراءات تمت وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، مع احترام اختصاص الجهات القضائية فى استكمال التحقيقات، وتجدد الوزارة التزامها بحماية صحة المواطنين ومتابعة أى تطورات بدقة وسرعة.