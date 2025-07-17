شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الشيوخ.. تصويت المصريين بالخارج يبدأ فى نيوزيلاندا وينتهى بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتى يبدأ معها فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين، وذلك بعد انتهاء فترة نظر الطعون الانتخابية أمس الأربعاء، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ.

- نيوزيلاندا أول دولة تبدأ بها انتخابات الشيوخ وكاليفورنيا آخرها فى تصويت المصريين بالخارج

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يومى الأول والثانى من أغسطس موعدا لتصويت المصريين المقيمين فى الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، على أن تبدأ أول لجان فتح أبوابها أمام المصريين بالخارج فى السفارة المصرية بدولة نيوزيلاندا حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كامل، وتكون ولاية كاليفورنيا بأمريكا آخر اللجان التى تغلق أبواب التصويت فيها.

تشكيل اللجان المشرفة على أعمال اقتراع المصريين فى الخارج

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وإذا وجد ناخبون فى جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.