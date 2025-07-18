شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 3 شقيقات فى البدارى بأسيوط وقوات الحماية المدنية تواصل البحث عنهن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

لقيت 3 شقيقات فى عمر الزهور مصرعهن غرقا، بعد سقوطهن بنهر النيل المتاخم لزراعاتهن بقرية نزلة عطية التابعة لقرية العقال البحرى بـ مركز البدارى، أثناء وجودهن فى الحقل لجلب الحشائش للمواشي.

وقال أيمن محمد حسن، والد الفتيات، إنه يعمل باليومية وكان فى هذا اليوم يعمل فى أحد المناطق المجاورة، وذهبت بناته للحقل لجلب الحشائش ووصلت إليه معلومات بغرق بناته فتوجه على الفور إلى مكان تواجدهم ولكنه لم يجدهم، وتبين غرقهم بالفعل، فأبلغ قسم الشرطة والحماية المدنية وما زالوا يبحثون عنهم.

وكان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز البدارى يفيد بـ سقوط ثلاث شقيقات وبالانتقال والحماية المدنية تبين صحة البلاغ وتبين أن الشقيقات الثلاثة هن آية أيمن محمد حسن 11عاما وإسراء أيمن محمد حسن 9 أعوام، وسماء أيمن محمد حسن 7 أعوام وكانت الشقيقات الثلاثة فى الحقل لجلب الحشاش وبعد الانتهاء ذهبت إحداهن بالقرب من نهر النيل فانزلقت قدمها وحاولت شقيقاتها إنقاذها فغرقوا جميعا وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عنهن وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

جانب من انتظار الأهالى خروج الجثامين



جانب من انتظار الأهالى خروج الجثامين



جانب من انتظار الأهالى خروج الجثامين