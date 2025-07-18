شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض عن بيان طبى: ترامب يعانى من تورم فى الكاحلين وقصور وريدى مزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شخّص أطباء البيت الأبيض إصابة دونالد ترامب بقصور وريدي مزمن، إلا أن الأطباء أكدوا أن الرئيس الأمريكي يتمتع بصحة ممتازة، وفقًا لما ذكرته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

وخضع ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، لفحص طبي بعد أن أظهرت صور حديثة للرئيس تورم كاحليه وكدمة في يده، وفقًا لما أعلنته ليفيت يوم الخميس.