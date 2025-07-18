شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلى لدور العبادة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام جيش الاحتلال الإسرائيلى بقصف واستهداف دور العبادة في قطاع غزة من مساجد وكنائس وآخرها كنيسة دير اللاتين فى غزة، فى جريمة جديدة وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني.

وأعربت مصر عن استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة داعية المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الانتهاكات، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالاضطلاع بمسئولياتها في حماية دور العبادة وعدم المساس بأى شكل من الأشكال بالأماكن المقدسة.