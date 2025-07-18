شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة تواصل إصلاح خط رئيسي تسبب فى هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد (صور) والان مع تفاصيل الخبر

تواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة أعمال إصلاح خط مياه رئيسي 1000 ملم، بمحور الاوتوستراد، والذي نتج عنه هبوط أرضي بمنطقة الكسر، حيث تابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال الإصلاح.

وتأثرت عدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر خط المياه حيث تسبب فى انقطاع خدمة مياه الشرب بعدة مناطق، كما قامت إدارة المرور بتحويلات مرورية لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وسط تواجد خدمات مرورية لمتابعة حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد بسبب تسرب مياه، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الهبوط، وكذلك قيام سيارات الصرف بسحب المياه من الطريق مع القيام بعمليات إصلاح موقع الهبوط.



هبوط أرضى بمحور الاوتوستراد (1)



هبوط أرضى بمحور الاوتوستراد (2)