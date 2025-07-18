شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: القصور الوريدى حالة شائعة لمن تخطت أعمارهم السبعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه وفقا للتقارير الطبية فقد أظهرت فحوص الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قصورا وريديا وهى حالة شائعة خاصة لمن تخطت أعمارهم السبعين.

وأضافت " الرئيس ترامب خضع لفحص طبى بسبب تورم فى أسفل الساقين وكدمات في اليدين".

وشخّص أطباء البيت الأبيض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالإصابة بقصور وريدى مزمن، على الرغم من أن الأطباء قالوا إن الرئيس الأمريكى لا يزال يتمتع بـ "صحة ممتازة".



وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، خضع لفحص بعد أن أظهرت صور حديثة الرئيس بتورم فى الكاحلين وكدمات فى اليد، اليوم الخميس.



ويرتبط تورم الكاحل بمرض الأوردة، والذى يحدث عندما تكافح الصمامات التالفة للحفاظ على تدفق الدم من الساقين مرة أخرى إلى القلب.