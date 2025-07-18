شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تمنح الاعتماد الكامل والتجديد لـ20 منشأة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، فى بيان رسمى اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتى أسفرت عن منح (20) منشأة صحية الاعتماد الكامل أو المبدئى أو تجديد الاعتماد، وفقًا للمعايير الوطنية الصادرة عن "جهار"، والحاصلة على الاعتماد الدولى من منظمة "الاسكوا".

وتضمنت قرارت اللجنة منح الاعتماد المبدئى لمستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس، إلى جانب سبع وحدات ومراكز طب أسرة تابعة لوزارة الصحة والسكان، بما يعكس التزام الجمهورية الجديدة ببناء نظام صحى متكامل وعالى الجودة، وهي:

- مركز طب أسرة الخليج المصرى بالقاهرة

- وحدة طب أسرة كفر قنديل- أطفيح بالجيزة

- وحدة طب أسرة الشرفا بالجيزة

- مركز طب أسرة نوى بالقليوبية

- مركز طب أسرة طحانوب بالقليوبية

- وحدة طب أسرة الشرقاوية بكفرالشيخ

- وحدة طب أسرة اسمانيا بالبحيرة

كما وافقت اللجنة على تجديد الاعتماد الكامل والمبدئى وفقا لمعايير GAHAR لعدد ست منشآت صحية شملت تجديد الاعتماد المبدئى لمستشفى سمالوط التخصصى بالمنيا، وتجديد الاعتماد الكامل لمعمل البرج 2 بالاسماعيلية، إلى جانب أربع وحدات ومراكز طب أسرة ببورسعيد، وهي:

- مركز طبى أولى بورفؤاد

- مركز طبى أولى بورسعيد

- وحدة طب أسرة العاشر من رمضان

- وحدة طب أسرة جنوب منطقة البترول

وشملت القرارات نجاح ست وحدات طب أسرة تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتى السويس وأسوان فى الحصول على الاعتماد الكامل بعد استيفائها متطلبات الجودة الصادرة عن "جهار"، وهي:

- وحدة طب أسرة الجناين بالسويس

- وحدة طب أسرة الهويس بالسويس

- وحدة طب أسرة وادى عبادي1 بأسوان

- وحدة طب أسرة المفالسة بأسوان

- وحدة طب أسرة حجازة بأسوان

- وحدة طب أسرة الإسماعيلية بأسوان

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن القطاع الصحى المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رعاية صحية بمستويات جودة عالمية تليق بالمواطن، وذلك فى ضوء الاقبال المتزايد من مختلف مقدمى الخدمات الصحية، سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص أو الأهلى، نحو تطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد من GAHAR.

وأضاف، أنه تم حصول (571) منشأة صحية حتى الآن على الاعتماد وفقا للمعايير الصادرة عن "جهار" والحاصلة على الاعتماد الدولى، والتى أصبحت نموذجا يحتذى به فى القطاع الصحى، يساعد على دفع العديد من المنشآت الأخرى فى الانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التنافس الإيجابى بين المنشآت الصحية فى تطبيق معايير الجودة، يعد مؤشرا على وعى مقدمى الخدمة بأهمية تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن تطبيق المعاييرالموحدة والرقابة المستمرة وتحليل الأداء تعد عناصر أساسية فى ضمان استدامة الجودة بالمنطومة الصحية، وتعزيز ثقة المرضى وأسرهم فى مستوى الرعاية المقدمة، بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية فى بناء نظام صحى متكامل ومستدام يضع المواطن على رأس أولوياته.

وقال الدكتور أحمد طه: "ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لجميع المنشآت الصحية ومقدمى الخدمة أثناء رحلتهم نحو الاعتماد، من خلال برامج التدريب والدعم الفنى لسرعة تأهيلهم وانضمامهم لمنظومة التأمين الشامل، انطلاقا من دور "جهار" فى ضمان جودة الخدمات وتحقيق رعاية صحية آمنة ومستدامة لجميع المواطنين".

وأشار الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى الدور المحورى لمعايير الجودة باعتيارها أداة فعالة لتعزيز كفاءة النظام الصحى، والتى تؤكد على ضرورة تنفيذ إجراءات دقيقة ومحوكمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، والمادية داخل المنشآت الصحية، بما يسهم بشكل مباشر فى تعظيم العائد على الاستثمار الصحى، من خلال الحد من معدلات الأخطاء الطبية، والإدارة السليمة للأدوية، بما يسهم فى خفض التكاليف وتحسين نتائج العلاج، إلى جانب تعزيز الاستهلاك الرشيد للموارد، وتقليل الإنفاق داخل المنشآت الصحية، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمة، ويعود بالنفع الحقيقى على المواطنين.